Ravenswatch: Ab sofort für Xbox und PlayStation verfügbar

NACON und Passtech Games geben bekannt, dass das Koop-Action-Roguelike Ravenswatch ab sofort auch für Konsolen erhältlich ist, nachdem es auf dem PC mit 700.000 aktiven Spielenden erfolgreich die Early-Access-Phase absolviert hat. Das Spiel ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar. Die Veröffentlichung für Nintendo Switch folgt am 23. Januar 2025.

In Ravenswatch schlüpfen die Spielenden allein oder mit bis zu vier Personen in die Rolle eines von neun Helden, die alle von alten Volksmärchen und Legenden inspiriert sind. Jeder spielbare Charakter hat dabei eigene, individuelle Mechaniken, ob Rotkäppchen, die Schneekönigin, Gepetto oder Aladdin. In Roguelike-Tradition schalten die Spielenden in jedem Durchlauf neue Fähigkeiten frei, die die Helden stärker machen. Der Schlüssel zum Sieg liegt dabei darin, die Angriffsmuster der Feinde zu erkennen und zu erlernen.

Die Spielenden haben drei Tage und drei Nächte Zeit, um ihre Helden zu stärken. Dabei sollten sie ihre Aktionen in der vorgegebenen Zeit optimieren, Quests abschließen, magische Objekte finden und andere Herausforderungen abschließen, bevor sie dem Meister-Albtraum des jeweiligen Levels gegenüberstehen.

In Ravenswatch gleicht kein Durchgang dem anderen. Mit über 200 Talenten, 50 magischen Gegenständen, unzähligen Build-Kombinationen, vier Schwierigkeitsgraden, benutzerdefinierten Spielmodi und dem Online-Crossplay-Koop-Modus für bis zu vier Spielende bietet das Spiel spannende Runden und einen hohen Wiederspielwert.

Ravenswatch ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich. Für den PC ist es bereits via Steam verfügbar. Die Veröffentlichung für Nintendo Switch folgt am 23. Januar 2025.