Ravenswatch: Kostenloses Update erweitert das Roguelike um neue Feinde und Loot-Systeme

Ravenswatch erhält schon bald ein kostenloses Songs of Thieves Update mit neuer Gegnerfraktion und frischen Gameplay-Features.

Mit dem neuen „Songs of Thieves“-Update erhält Ravenswatch Ende Mai umfangreiche zusätzliche Inhalte, die das Gameplay um eine neue Gegnerfraktion, frische Herausforderungen und neue Mechaniken erweitern.

Im Mittelpunkt des Updates stehen die sogenannten Thieves, eine neue feindliche Fraktion, die in der Spielwelt Reverie auftaucht und Spieler mit Hinterhalten und neuen Gefahren konfrontiert. Ihr Auftreten wird als zentrale Bedrohung innerhalb des Updates beschrieben.

Ergänzt wird das neue Content-Paket durch sogenannte Thieves’ Stashes, die unterschiedliche Raumtypen enthalten. Dazu zählen unter anderem Schatzräume, Fallenräume, verfluchte Räume und Spiegelräume, die jeweils eigene Risiken und Belohnungen mit sich bringen.

Auch neue Gameplay-Elemente wie magische Harfen und ihre schnellen Melodien werden eingeführt, die das Spielgeschehen zusätzlich beeinflussen können. Als neue Bedrohung tritt zudem der Charakter Stingy Jack auf, der gezielt den Loot der Spieler gefährdet.

Weitere Verbesserungen umfassen unter anderem eine Pause-Funktion im Multiplayer, die das kooperative Spielerlebnis flexibler gestalten soll.

Das Songs of Thieves Update erscheint am 27. Mai 2026 kostenlos für Steam, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.