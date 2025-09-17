Ravenswatch: Kostenloses Update spielt auf Zeit

Im kostenlosen großen Update „Hourglass of Dreams“ wird die Zeit in Ravenswatch zu eurem Verbündeten.

Seit September 2024 in der Version 1.0 verfügbar und mit über einer Million Spielern, die sich auf das Abenteuer begeben haben, freuen sich NACON und das Studio Passtech Games, den Spielern des kooperativen Roguelike-Spiels Ravenswatch eine neue Möglichkeit zur Verwaltung des Timers anzubieten.

Das große kostenlose Update „Hourglass of Dreams” ist ab heute für alle Besitzer des Spiels auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

In Ravenswatch gibt es eine ständige, nicht greifbare Bedrohung: Zeitmanagement. Die Verteidiger der Welt von Reverie haben pro Level 3 Tage und 3 Nächte (18 Minuten) Zeit, bevor der Master Nightmare erwacht.

Das Update „Hourglass of Dreams” hat einen erheblichen Einfluss auf jeden Durchlauf, da es den Spielern ermöglicht, zusätzliche Belohnungen zu verdienen, wenn sie ein Level vorzeitig abschließen. Je schneller die Helden den Master Nightmare herausfordern und besiegen, desto größer sind die Belohnungen.

Umgekehrt können sie sich nun auch dafür entscheiden, sich Zeit zu nehmen, um das Level weiter zu erkunden und sich so weit wie möglich zu stärken, und zwar bis zu 3 Minuten nach dem Erwachen des Master Nightmare.

Diese zusätzliche Zeit hat jedoch einen hohen Preis: Je nach Dauer wird der Boss immer mächtiger, mit exponentiell erhöhten Schadens- und Gesundheitspunkten!

Das kostenlose Update „Hourglass of Dreams” bringt weitere neue Features mit sich, darunter die Neugewichtung bestimmter Charaktere, eine größere Vielfalt an Umgebungen sowie neue Nebenaktivitäten und Quests, die alle mit alten Volksmärchen und Legenden verbunden sind: Nehmt die Herausforderung des Leprechaun’s Cauldron an, um Reichtümer anzuhäufen, fordert Jack und den Riesen aus Jack and the Beanstalk heraus, helft Sinbad, den stürmischen Roc zu zähmen, und verhindert, dass Mordred sein schreckliches Schicksal erfüllt, indem er König Arthurs Krone an sich reißt.

Ravenswatch ist ein Top-Down-Roguelike-Action-Spiel, das intensive Echtzeitkämpfe mit tiefgründigem Gameplay und hohem Wiederspielwert kombiniert. Nach dem Erfolg von Curse of the Dead Gods kehrt Passtech Games mit einer neuen Formel und einem neuen Spielerlebnis zurück.

Kein Durchlauf gleicht dem anderen. Mit 11 Helden, über 250 Talenten und 50 magischen Gegenständen, die endlose Kombinationsmöglichkeiten bieten, 4 Schwierigkeitsstufen, benutzerdefinierten Spielmodi und Online-Crossplay-Koop für bis zu 4 Spieler bietet das Spiel ein fesselndes Erlebnis und einen hohen Wiederspielwert.