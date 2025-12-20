Ravenswatch: Legendärer Zauberer als neuer DLC enthüllt

Ravenswatch erweitert sein düsteres Action-Roguelike-Universum um einen der bekanntesten Magier der Fantasy-Geschichte.
Mit einem Reveal Teaser Trailer wurde offiziell bestätigt, dass Merlin der erste neue spielbare Charakter als DLC wird. Die Veröffentlichung ist für Januar 2026 geplant und markiert einen wichtigen inhaltlichen Ausbau des Spiels. Der neue Held wird zeitgleich auf Steam, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen.
Merlin wird als Meister mehrerer Magieschulen eingeführt und setzt auf ein komplexes Zauberarsenal, das Nature-, Arcane- und Sacred-Magie miteinander kombiniert.
Seine Fähigkeiten erlauben es, das Schlachtfeld aktiv zu kontrollieren, Gegner zu manipulieren und den Kampfverlauf strategisch zu beeinflussen. Damit erweitert Ravenswatch sein Gameplay um einen stark taktisch geprägten Charakter, der sich deutlich von den bisherigen Nahkampf- und Hybrid-Helden abhebt.
Hat vom Gameplay her was von Hades, was ich in letzter Zeit regelmäßig zocke🤔.
Wirklich ein Klasse Game. Freu mich auf den DLC und den damit verbundenen neuen Möglichkeiten.
Von dem Spiel noch nie was gehört 🤷♂️
Hab es jetzt auf der Wunschliste
Lungert auf der Wunschliste
Ich Reihe mich mal zu den Leuten, die es auf der Wunschliste haben und noch net gezockt, ist doch verrückt, wieviel es einfach gibt. Weiß nicht wie ich das mal alles aufholen soll. Vermutlich bleibt einfach viel auf der Strecke, so schade wie es ist.
Ist nichts für mich