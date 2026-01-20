Ravenswatch: Merlin ist da und bringt großes Gratis-Update mit

In Ravenswatch weht frischer Wind, denn mit dem neuesten Update betritt Merlin die Bühne. Der geheimnisvolle Magier verstärkt die Heldentruppe mit einem umfangreichen Arsenal an Zaubern und wird durch neue sowie überarbeitete magische Objekte zusätzlich aufgewertet.

Sein Debüt markiert einen der bisher größten Inhalte, die das Spiel seit dem Start erhalten hat.

Parallel zum Heldenrelease steht ein kostenloses Update für alle Spieler bereit.

Die Aktualisierung erweitert das Spiel um neue magische Gegenstände und überarbeitet bestehende Objekte, um das Zusammenspiel der Fähigkeiten besser auszubalancieren. Auch das Aggro Verhalten und das Leashing System wurden angepasst, was Begegnungen dynamischer und nachvollziehbarer gestalten soll. Darüber hinaus flossen zahlreiche Community Wünsche in das Update ein, die verschiedene Balance-Aspekte betreffen.

Merlin selbst erscheint als Hero-DLC und ist ab sofort auf Steam, PlayStation und Xbox erhältlich. Der Preis liegt bei 7,99 Euro. Mit seinem vielseitigen Zauberset und der Möglichkeit, unterschiedliche Spielstile zu unterstützen, erweitert er die taktischen Optionen der Ravenswatch-Helden deutlich.