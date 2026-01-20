Ravenswatch: Merlin ist da und bringt großes Gratis-Update mit

2 Autor: , in News / Ravenswatch
Übersicht
Image: Nacon

Ravenswatch erweitert Heldenliste: Merlin ist da und bringt großes Gratis-Update mit.

In Ravenswatch weht frischer Wind, denn mit dem neuesten Update betritt Merlin die Bühne. Der geheimnisvolle Magier verstärkt die Heldentruppe mit einem umfangreichen Arsenal an Zaubern und wird durch neue sowie überarbeitete magische Objekte zusätzlich aufgewertet.

Sein Debüt markiert einen der bisher größten Inhalte, die das Spiel seit dem Start erhalten hat.

Parallel zum Heldenrelease steht ein kostenloses Update für alle Spieler bereit.

Die Aktualisierung erweitert das Spiel um neue magische Gegenstände und überarbeitet bestehende Objekte, um das Zusammenspiel der Fähigkeiten besser auszubalancieren. Auch das Aggro Verhalten und das Leashing System wurden angepasst, was Begegnungen dynamischer und nachvollziehbarer gestalten soll. Darüber hinaus flossen zahlreiche Community Wünsche in das Update ein, die verschiedene Balance-Aspekte betreffen.

Merlin selbst erscheint als Hero-DLC und ist ab sofort auf Steam, PlayStation und Xbox erhältlich. Der Preis liegt bei 7,99 Euro. Mit seinem vielseitigen Zauberset und der Möglichkeit, unterschiedliche Spielstile zu unterstützen, erweitert er die taktischen Optionen der Ravenswatch-Helden deutlich.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Ravenswatch

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Rotten 95825 XP Posting Machine Level 3 | 20.01.2026 - 11:25 Uhr

    Merlin is interessant, würde ik nehmen 😅✌🏻 das Spiel sagt mir jetze nichts 🫣🤭

    0
  2. Katanameister 301080 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.01.2026 - 11:29 Uhr

    Zauberer sind eigentlich immer recht stark in solchen Spielen, wäre was für mich.

    0

Hinterlasse eine Antwort