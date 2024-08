Ravenswatch: Release im Herbst für Konsolen

Autor:, in / Ravenswatch

Ravenswatch ist ein Roguelike-Spiel, das sowohl im Einzel- als auch im Koop-Modus in Teams von bis zu 4 Spielern gespielt werden kann. Es wurde von Passtech Games entwickelt, die auch hinter dem Hit-Spiel „Curse of the Dead Gods“ stehen.

Auf der Gamescom verkündete Publisher Nacon, dass Ravenswatch am 26. September für PC und im Herbst 2024 für PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar sein wird.