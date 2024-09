Ravenswatch: Release-Termin im November verkündet

NACON und Passtech Games geben bekannt, dass Ravenswatch ab sofort auf PC (Steam) verfügbar ist. Das Spiel wird außerdem am 28. November 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X|S, Xbox One veröffentlicht. Nintendo Switch folgt in 2025. Seit der Early-Access-Veröffentlichung auf Steam am 23. April 2023 haben

NACON und Passtech Games geben bekannt, dass Ravenswatch ab sofort auf PC (Steam) verfügbar ist. Das Spiel wird außerdem am 28. November 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X|S, Xbox One veröffentlicht. Nintendo Switch folgt in 2025.

Seit der Early-Access-Veröffentlichung auf Steam am 23. April 2023 haben über 500.000 Personen an dem Abenteuer in der verdorbenen Welt von Reverie an der Seite der neun Ravenswatch-Helden, darunter Aladdin, Geppetto und der Schneekönigin, teilgenommen. Das Studio hat das Feedback der Community berücksichtigt und sieben große Inhaltsupdates veröffentlicht.

Diese umfassten drei neue Helden, zwei neue Kapitel, benutzerdefinierte Modi sowie über 17 Patches zur Verbesserung des Gameplays und des Balancings. Auch nach dem Start des Spiels wird es regelmäßige Updates geben, die neue Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen.

Ravenswatch ist ein Top-Down-Roguelike-Actionspiel, das intensive Echtzeitkämpfe mit tiefem Gameplay und hohem Wiederspielwert kombiniert. Nach dem Erfolg von Curse of the Dead Gods kehrt Passtech Games mit einem neuen Spielerlebnis zurück, das allein oder mit bis zu vier Personen im Koop-Modus gespielt werden kann.

Um den Albtraum zu besiegen, müssen die Spielenden einen von neun Helden mit einzigartigen Fähigkeiten auswählen und ihre Kräfte im Laufe der Kämpfe effizient ausbauen, um den Boss jedes Kapitels zu eliminieren: Die dunklen Hügel, die Sturminsel und Avalon.

In Ravenswatch gleicht kein Durchgang dem anderen: Mit über 200 Talenten, 50 magischen Gegenständen, endlosen Build-Kombinationen, vier Schwierigkeitsstufen, benutzerdefinierten Spielmodi und Online-Kooperation mit bis zu vier Personen bietet das Spiel ein spannendes Erlebnis mit hohem Wiederspielwert.

Game Features:

Neun spielbare Helden mit einzigartigen Fähigkeiten aus alten Volksmärchen und Legenden: Von Rotkäppchen über Beowulf bis hin zu Sun Wukong und dem Rattenfänger von Hameln werden die berühmtesten Charaktere im dunklen Fantasy-Stil neu interpretiert.

Ein Solo- und Koop-Erlebnis für bis zu vier Personen, die online mit Freunden kämpfen oder sich über ein Matchmaking-System mit anderen Fans weltweit zusammenschließen können.

Dynamisches Gameplay, bei dem die Spielenden ihre Kräfte in den drei Kapiteln des Spiels ausbauen können, bevor sie sich den furchterregenden Bossen stellen müssen.

Hoher Wiederspielwert dank zufällig generierter Karten, zahlreicher Skill-Upgrades und Gegenstände aller Art sowie anpassbarer Spielerfahrung.

