Ravenswatch: Songs of Thieves Update bringt neue Gegnerfraktion und Inhalte

Mit dem neuen „Songs of Thieves“-Update für Ravenswatch wird die Spielwelt Reverie um eine neue Bedrohung erweitert. Im Mittelpunkt steht eine frische Gegnerfraktion: die Diebe.

Das Update bringt mehrere neue Inhalte ins Spiel, darunter sogenannte Thieves’ Stashes mit unterschiedlichen Raumtypen wie Schatzräumen, Fallenräumen, verfluchten Räumen und Spiegelräumen. Diese sollen das Gameplay stärker variieren und neue Risiken in Runs einbauen.

Zusätzlich wurden magische Harfen eingeführt, die schnelle Melodien und neue spielmechanische Effekte mit sich bringen. Eine weitere Bedrohung stellt die Figur Stingy Jack dar, die gezielt auf wertvolle Beute der Spieler abzielt.

Ergänzt wird das Update durch Multiplayer-Pause-Funktionen und weitere Verbesserungen.