Rayman: 30th Anniversary Edition: Rayman feiert 30 Jahre – Jubiläumsedition jetzt erhältlich

Der limbless Hero ist zurück: Die 30th Anniversary Edition bringt Klassiker‑Versionen, neue Inhalte und eine exklusive Doku über Raymans Entstehung.

Ubisoft zelebriert drei Jahrzehnte eines der ikonischsten Maskottchen der Videospielgeschichte: Rayman kehrt mit der 30th Anniversary Edition zurück – einer umfassenden Neuauflage des Abenteuers, das den limblosen Helden einst weltberühmt machte.

Der Launch‑Trailer stimmt auf eine nostalgische, aber zugleich erweiterte Reise ein.

Die Jubiläumsversion vereint fünf klassische Konsolen‑Versionen des Spiels und erweitert das Paket um über 120 zusätzliche Levels, die Fans wie Neueinsteiger gleichermaßen herausfordern.

Ergänzt wird das Ganze durch eine exklusive Dokumentation, die tief in die Entstehungsgeschichte von Rayman eintaucht – von frühen Konzepten bis hin zum Aufstieg zum Kultcharakter.

Die 30th Anniversary Edition ist ab sofort für PC (und heute im Laufe des Tages für Konsolen) verfügbar und richtet sich an alle, die Raymans Wurzeln noch einmal erleben oder erstmals entdecken wollen. Ein nostalgischer Rückblick, der gleichzeitig zeigt, warum der limbless Hero auch nach 30 Jahren nichts von seinem Charme verloren hat.

Wann die Konsolenversion für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch veröffentlicht wird, steht derzeit nicht fest.

UPDATE: Heute kündigte Ubisoft den Release von Rayman: 30th Anniversary Edition an, die heute im Laufe des Tages auf Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Ubisoft Store oder Steam erhältlich sein wird. Bisher und zum Zeitpunkt des Artikels, ist nur die PC-Version erhältlich. Möglicherweise ist die Xbox-Version ab circa 19:00 Uhr im Store.

Rayman: 30th Anniversary Edition wird zu einem empfohlenen Verkaufspreis von € 19,99 erhältlich sein. Die physische Edition erscheint im Juni in ausgewählten Regionen.