Rayman Legends: Erscheint im Oktober 2026 mit dieser Bezeichnung – Gerücht

Ein neuer Bericht deutet auf die baldige Vorstellung von Rayman Legends Remak und einem Termin hin.

Laut einem aktuellen Bericht steht die Enthüllung von Rayman Legends Retold unmittelbar bevor und soll bereits innerhalb der kommenden Woche erfolgen.

Bei dem Projekt handelt es sich demnach um das seit längerer Zeit kursierende Remake von Rayman Legends, das intern unter dem Namen „Project Steambot“ entwickelt wurde. Zusätzlich soll inzwischen auch das offizielle Logo des Spiels online aufgetaucht sein.

Insider Gaming berichtet, dass der Titel aktuell für den 1. Oktober 2026 geplant sei. Eine offizielle Bestätigung von Ubisoft steht bislang allerdings noch aus.

Die Entwicklung des Remakes soll zuletzt durch ehemalige Entwickler des Prince-of-Persia-Teams verstärkt worden sein. Trotz zahlreicher Projektstreichungen bei Ubisoft Anfang 2026 habe Rayman Legends Retold die internen Kürzungen offenbar überstanden.

Bereits zuvor hatte Insider Gaming berichtet, dass Ubisoft weiterhin aktiv an der Zukunft der Rayman-Marke arbeite. Die nun aufgetauchten Informationen gelten daher als weiteres Indiz für eine baldige Rückkehr der Plattformreihe.

Besonders interessant ist der Zeitpunkt der möglichen Enthüllung. Mit dem bevorstehenden Summer Game Fest 2026 würde sich in den kommenden Tagen eine passende Bühne für die offizielle Präsentation bieten.

Rayman Legends zählt bis heute zu den beliebtesten 2D-Plattformern von Ubisoft und wurde ursprünglich 2013 veröffentlicht.