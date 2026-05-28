Rayman Legends: Erscheint im Oktober 2026 mit dieser Bezeichnung – Gerücht

Laut einem aktuellen Bericht steht die Enthüllung von Rayman Legends Retold unmittelbar bevor und soll bereits innerhalb der kommenden Woche erfolgen.
Bei dem Projekt handelt es sich demnach um das seit längerer Zeit kursierende Remake von Rayman Legends, das intern unter dem Namen „Project Steambot“ entwickelt wurde. Zusätzlich soll inzwischen auch das offizielle Logo des Spiels online aufgetaucht sein.
Insider Gaming berichtet, dass der Titel aktuell für den 1. Oktober 2026 geplant sei. Eine offizielle Bestätigung von Ubisoft steht bislang allerdings noch aus.
Die Entwicklung des Remakes soll zuletzt durch ehemalige Entwickler des Prince-of-Persia-Teams verstärkt worden sein. Trotz zahlreicher Projektstreichungen bei Ubisoft Anfang 2026 habe Rayman Legends Retold die internen Kürzungen offenbar überstanden.
Bereits zuvor hatte Insider Gaming berichtet, dass Ubisoft weiterhin aktiv an der Zukunft der Rayman-Marke arbeite. Die nun aufgetauchten Informationen gelten daher als weiteres Indiz für eine baldige Rückkehr der Plattformreihe.
Besonders interessant ist der Zeitpunkt der möglichen Enthüllung. Mit dem bevorstehenden Summer Game Fest 2026 würde sich in den kommenden Tagen eine passende Bühne für die offizielle Präsentation bieten.
Rayman Legends zählt bis heute zu den beliebtesten 2D-Plattformern von Ubisoft und wurde ursprünglich 2013 veröffentlicht.
New game (Project Steambot) pic.twitter.com/T2CZy8LxB5
— asdf (@intercelluar) May 27, 2026
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bleibt abzuwarten, was sie alles verbessert bzw. neu hinzugefügt haben.
Da bin ich auch gespannt drauf.
Das Spiel hat ja bereits einen fantastischen Artstye.
Mehr wie 120fps und höhere Auflösung fällt mir da nicht ein.
Hoffentlich neue Levels
super Spiel, aber gibt irgendwie wenige Titel bei denen ich ein Remake für unnötiger halten würde. Dann doch lieber einfach ein neues Spiel. Gerne im selben Stil.
Ich denke nicht das der Zeit und Kostenaufwand nur annähernd im Verhältnis steht 😄
Bin gespannt auf Rayman Legends Retold. 🙂
Verstehe es überhaupt nicht, warum dieses schon fast perfekte Spiel neu aufgelegt wird…klar, Interesse und Werbung bla bla… Ich möchte endlich ein Remake zu Ghost Recon Advanced Warfighter 1 und 2
Bin echt mal gespannt wie es wird, ein Meisterwerk bis heute, braucht eigentlich kein Remake/Remstered
Für mich eines der besten Jump n Runs der letzten 20 Jahre. Mit viel Bonus würde ich aber nicht rechnen, es ist ja schon ein Umfangmonster.
Bin auch ein riesiger Fan aber es ist gut gealtert und sofern da nicht massiv neuer Inhalt reinkommt sehe ich da keinen Kauf für 50 oder 60 €. Gut, neue Musiklevel könnten mich schwach werden lassen…bin mal gespannt.
Bin ich gespannt, die Spiele waren eigentlich alle toll.