Rayman Legends: Remake soll laut Insider noch diesen Sommer enthüllt werden

Ein Insider-Bericht deutet auf eine bevorstehende Enthüllung des Rayman-Legends-Remakes hin.

Zu Rayman Legends sind neue Insider-Informationen aufgetaucht, die auf eine mögliche Rückkehr des beliebten Plattformers hindeuten.

Laut Insider Tom Henderson soll das angebliche Remake von Rayman Legends zahlreiche Inhalte und Features beibehalten, die das Original besonders beliebt gemacht haben. Dazu gehöre unter anderem auch der Koop-Modus.

In einem aktuellen Podcast erklärte Henderson, dass er „viele positive Dinge“ über das Projekt höre und das Spiel „mit Koop und allem, was die Leute an diesem Spiel lieben“ zurückkehren solle.

Zusätzlich deutete er an, dass die offizielle Enthüllung möglicherweise bereits im Laufe dieses Sommers erfolgen könnte. Ein konkretes Event oder Zeitfenster wurde allerdings nicht genannt.

Eine offizielle Bestätigung durch Ubisoft steht derzeit noch aus. Die aktuellen Informationen gelten daher weiterhin als Gerücht.