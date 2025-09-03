Rayman Legends: Remake und Rayman 4 in Entwicklung – Gerücht

Image: Ubisoft

Gerücht: Remake und Rayman 4 in Planung! Nimmt die Zukunft der Kultfigur Gestalt an?

Ubisoft hat offiziell bestätigt, dass die Studios Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan gemeinsam an der Zukunft von Rayman arbeiten, wie wir bereits berichtet haben.

Diese Ankündigung erfolgte im Rahmen eines Videos, das zum 30. Jubiläum der Spielreihe über den offiziellen Rayman-Kanal veröffentlicht wurde. Darin heißt es, dass sich die Teams derzeit in der Entwicklungsphase befinden, konkrete Informationen sollen jedoch nicht zu früh erwartet werden.

Bereits im Oktober 2024 berichtete Insider Gaming exklusiv über ein neues Projekt mit dem Codenamen Steambot, bei dem es sich um ein Remake eines früheren Rayman-Titels handeln soll. Laut Quellen aus dem Umfeld der Entwicklung verläuft die Arbeit daran „incredibly well“ und eine Veröffentlichung wird für Ende 2026 angestrebt.

Neben dem Remake plant Ubisoft offenbar auch, die Marke Rayman über eine Neuauflage hinaus weiterzuentwickeln. Erste konzeptionelle Schritte für Rayman 4 wurden bereits eingeleitet. Die Umsetzung dieses Projekts hängt jedoch maßgeblich vom Erfolg des Remakes ab. Sollte Rayman 4 in Produktion gehen, wird mit einer Veröffentlichung gegen Ende des Jahrzehnts gerechnet.

  1. Katanameister 189560 XP Battle Rifle God | 03.09.2025 - 06:34 Uhr

    Was ein Schwachsinn die Entwicklung von Rayman 4 vom Erfolg des Remakes abhängig zu machen, viele wünschen sich doch einen neuen Teil.

  3. danbu 56450 XP Nachwuchsadmin 7+ | 03.09.2025 - 07:02 Uhr

    Hab ja eigentlich in den meisten Fällen nichts gegen Remakes, aber bei Rayman Legends könnte ich es wenig nachvollziehen. Da würde ein einfacher Port echt ausreichen.
    Das Erscheinen eines neuen Teils abhängig von Erfolg so eines Remakes zu machen, klingt auch wild.
    Wird sicher genug Leute geben, die das Spiel nicht kaufen, einfach weil sie eben schon das Original haben. Auf Switch, Playstation kann man es ja auch noch kaufen.
    Naja, wobei sich das natürlich ändern könnte. Alte Versionen von Spielen verschwinden ja gerne mal, sobald eine neue kommt.

  4. Remo1984 53135 XP Nachwuchsadmin 6+ | 03.09.2025 - 07:22 Uhr

    Kommt drauf an von welchem Spiel ein Remake kommt. Origins und Legends wäre überflüssig. Teil 1 wäre cool. Ich kann mit den 3D versionen nix anfangen was Rayman betrifft. Origins und Legends waren die besten Teile. Vielleicht sowas machen wie Mario Maker oder Little Big Adventure wo man eigene Levels machen kann

  6. Drakeline6 166955 XP First Star Gold | 03.09.2025 - 08:04 Uhr

    Bin nie warm geworden mit rayman.
    Mal schauen wie es aussieht und sich spielt.

  7. ShadowTerror90 50170 XP Nachwuchsadmin 5+ | 03.09.2025 - 08:16 Uhr

    Ein neues Rayman würde ich gut finden aber auch hier..Remake und Remaster finde ich überflüssig.

    Und an einem Erfolg von einem Remake die weitere Produktion möglicher weiterer Ableger finde ich auch unnötig,ich mag Rayman möchte aber keine Neuauflage sondern ein neues Spiel.

    Diese Forderung hat schon bei Bulletstorm nicht für ein neues Spiel gereicht…👎🏻👎🏻👎🏻so als Beispiel wo man auch anhand einer Remasterd Version die Nachfrage testen wollte und dann bei nötigen Verkäufen Teil zwei zu machen…echt schade..

  8. Gunslinger 15550 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 03.09.2025 - 09:23 Uhr

    Ein Remake von Rayman Legends ist doch vollkommen überflüssig. Das Game ist doch dank 2D-Grafik in HD sehr gut gealtert und heute noch wert es zu Spielen.

    Rayman 4 Release bis Ende des Jahrzehnts? Lange Entwicklungszeit für nen Plattformer. Hoffentlich geht die Entwicklung dann nicht am Wunsch der Spieler vorbei…

