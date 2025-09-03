Rayman Legends: Remake und Rayman 4 in Entwicklung – Gerücht

Ubisoft hat offiziell bestätigt, dass die Studios Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan gemeinsam an der Zukunft von Rayman arbeiten, wie wir bereits berichtet haben.

Diese Ankündigung erfolgte im Rahmen eines Videos, das zum 30. Jubiläum der Spielreihe über den offiziellen Rayman-Kanal veröffentlicht wurde. Darin heißt es, dass sich die Teams derzeit in der Entwicklungsphase befinden, konkrete Informationen sollen jedoch nicht zu früh erwartet werden.

Bereits im Oktober 2024 berichtete Insider Gaming exklusiv über ein neues Projekt mit dem Codenamen Steambot, bei dem es sich um ein Remake eines früheren Rayman-Titels handeln soll. Laut Quellen aus dem Umfeld der Entwicklung verläuft die Arbeit daran „incredibly well“ und eine Veröffentlichung wird für Ende 2026 angestrebt.

Neben dem Remake plant Ubisoft offenbar auch, die Marke Rayman über eine Neuauflage hinaus weiterzuentwickeln. Erste konzeptionelle Schritte für Rayman 4 wurden bereits eingeleitet. Die Umsetzung dieses Projekts hängt jedoch maßgeblich vom Erfolg des Remakes ab. Sollte Rayman 4 in Produktion gehen, wird mit einer Veröffentlichung gegen Ende des Jahrzehnts gerechnet.