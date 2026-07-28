Rayman Legends Retold: 20 Minuten Couch-Koop und ein riesiger Rayman warten auf der Gamescom

Ubisoft bringt Rayman Legends Retold spielbar zur Gamescom 2026 und enthüllt das Programm seiner zurückkehrenden Community Lounge.

Mit Rayman Legends Retold bringt Ubisoft eines seiner großen kommenden Spiele zur Gamescom 2026 nach Köln. Besucher können die Neuinterpretation des Platformer-Klassikers an insgesamt 15 Stationen selbst ausprobieren und dabei eine 20-minütige Couch-Koop-Session spielen.

Rayman Legends Retold entsteht bei Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan mit Unterstützung zahlreicher weiterer Ubisoft-Studios sowie Pastagames.

Während der Demo können Spieler den ersten Level, einen der neuen Drachenritte und einen bei Fans besonders beliebten Musik-Level ausprobieren.

Für den passenden Blickfang sorgt Ubisoft ebenfalls: Am Stand soll eine übergroße aufblasbare Rayman-Figur auf die Besucher warten.

Ubisoft Community Lounge kehrt zurück

Neben Rayman bringt Ubisoft seine bekannte Community Lounge zurück. Dort finden täglich Community-Aktivitäten, Entwickler-Talks und Live-Sessions statt.

Zum Programm gehören unter anderem:

Ausgewählte Sessions werden vom 26. bis 29. August über die offiziellen Twitch- und YouTube-Kanäle von Ubisoft übertragen.

Der Ubisoft-Stand befindet sich in Halle 6.1 – CO11 B010 und ist für Besucher vom 27. bis 30. August geöffnet.

Zusätzlich kann Morbid Metal vom 26. bis 30. August in der Indie Booth Arena in Halle 10.2 ausprobiert werden. Das Hack’n’Slash-Roguelite entsteht beim Kölner Entwickler Screen Juice und wird von Ubisoft veröffentlicht.