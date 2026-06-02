Rayman Legends Retold: Kult-Platformer kehrt mit neuem Reich und Koop-Chaos zurück

Mit Rayman Legends Retold kehrt der Kult-Platformer in einer modernisierten und erweiterten Version zurück.

Ein erster umfangreicher Reveal Trailer zeigt neue Story-Elemente, frische Gameplay-Inhalte und eine überarbeitete Präsentation für Rayman Legends Retold.

Der Release des Spiels ist für den 1. Oktober angesetzt und bringt den bekannten Platformer in einer neu interpretierten Version zurück auf aktuelle Systeme.

Im Mittelpunkt steht eine erweiterte Story mit einem völlig neuen Reich innerhalb der Glade of Dreams. Dazu kommen neue musikalische Level, die weiterhin auf das Timing-basierte Gameplay setzen und Bewegungen konsequent mit dem Soundtrack synchronisieren.

Auch das Gameplay wurde erweitert: Neben klassischen Plattforming-Passagen sind erneut die dynamischen Drachenreiten-Sequenzen Teil des Spiels. Zusätzlich kehrt der Fan-Favorit Kung Foot zurück und wurde für die Neuauflage deutlich ausgebaut.

Koop spielt weiterhin eine zentrale Rolle. Rayman Legends Retold unterstützt bis zu vier Spieler im lokalen Couch-Koop, wodurch die Level erneut auf chaotische Team-Dynamik ausgelegt sind.

Visuell setzt die Neuauflage auf modernisierte 3D-Grafik und einen erweiterten Soundtrack, der die musikalische Identität des Originals weiter ausbaut.

Rayman Legends Retold kann ab sofort vorbestellt werden.