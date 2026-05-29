Rayman Legends Retold: Leak enthüllt Release, Preis und neue Features

Neue Gerüchte rund um Rayman Legends Retold verdichten sich zunehmend und werden durch einen aktuellen Leak weiter konkretisiert. Demnach soll das Remake des Plattformers laut Dealabs am 1. Oktober 2026 erscheinen und mehrere neue Inhalte sowie Editionen mit sich bringen.

Laut den kursierenden Informationen soll der Titel bei Ubisoft Montpellier entstehen und nicht – wie zuvor teilweise vermutet – bei einem anderen Ubisoft-Studio. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings weiterhin aus.

Gameplay-seitig ist von einer deutlichen Erweiterung gegenüber dem Original die Rede. Neben dem klassischen 2.5D-Gameplay soll Rayman Legends Retold zusätzliche 3D-Abschnitte im Stil von Star Fox enthalten. Außerdem wird ein überarbeitetes Charakterdesign für Rayman selbst erwähnt.

Besonders auffällig sind die Berichte über neue Inhalte im Mehrspielermodus. Demnach soll erstmals ein Online-Koop für bis zu vier Spieler integriert werden, während das Original lediglich lokalen Multiplayer bot.

Auch bei den Zusatzinhalten gibt es konkrete Hinweise: Neue Skins sollen Crossovers mit Titeln wie Astro Bot und Clair Obscur: Expedition 33 beinhalten. Zusätzlich ist von einem komplett neuen Story-Ansatz die Rede.

Zur Veröffentlichung selbst kursieren mehrere Details. Neben der digitalen Version soll es auch eine physische Edition geben, die jedoch exklusiv für PS5 und Nintendo Switch 2 geplant sei. Eine spezielle Launch-Edition mit zusätzlichen Boni sei ebenfalls vorgesehen.

Preislich wird aktuell von rund 39,99 US-Dollar ausgegangen, was in Europa vermutlich etwa 39,99 Euro entsprechen dürfte. Damit würde das Remake auf einem ähnlichen Preisniveau wie frühere Versionen der Reihe liegen.

Unklar bleibt weiterhin der genaue Zeitpunkt der offiziellen Ankündigung. Einige Quellen gehen davon aus, dass das Spiel bereits am 2. Juni um 10 Uhr (französischer Zeit) vorgestellt und gleichzeitig vorbestellbar sein könnte – möglicherweise sogar vor einem erwarteten PlayStation-Showcase. Diese Angaben sind jedoch nicht bestätigt und sollten entsprechend vorsichtig betrachtet werden.