Rayman Legends Retold: Leak zeigt neuen Grafikstil vor offizieller Präsentation

Vor dem offiziellen Reveal sind neue Screenshots zu Rayman Legends: Retold durchgesickert.

Kurz vor der offiziellen Enthüllung von Rayman Legends: Retold sind neue Gameplay-Screenshots im Netz aufgetaucht. Die Bilder stammen aus einem versehentlich veröffentlichten Preview-Artikel, der zwar inzwischen entfernt wurde, aber weiterhin über Archivdienste einsehbar ist.

Die Aufnahmen deuten auf eine deutliche visuelle Neuausrichtung hin. Der ursprünglich markante Aquarell-Stil des Spiels wurde offenbar durch eine modernere, klarere Optik ersetzt, was in der Community bereits für Diskussionen sorgt.

Obwohl die Screenshots einen ersten Eindruck vermitteln, sollen sie laut ersten Einschätzungen nicht das volle technische oder visuelle Niveau des Spiels widerspiegeln. Internes Videomaterial soll deutlich stärker wirken als die aktuell kursierenden Bilder.

Das Remake basiert auf Rayman Legends aus dem Jahr 2013 und erweitert das Original offenbar um zusätzliche Inhalte wie neue Level und Gameplay-Features. Auch ein lokaler Koop-Modus soll wieder enthalten sein.

Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass Rayman Origins als zusätzlicher Bonus im Paket enthalten sein könnte.

Die Veröffentlichung ist für den 1. Oktober 2026 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC geplant. Eine vollständige Enthüllung wird im Rahmen des heutigen PlayStation State of Play erwartet.