Rayman Legends Retold: Vergleichsvideo zeigt grafische Unterschiede zum Original

Ein neues Vergleichsvideo analysiert die grafischen Verbesserungen von Rayman Legends Retold gegenüber dem Original.

Ein neues Analyse-Video wirft einen detaillierten Blick auf die technische und visuelle Weiterentwicklung zum kürzlich angekündigten Rayman Legends Retold im Vergleich zum Original.

Der direkte Side-by-Side-Vergleich von ElAnalistaDeBits untersucht mehrere ikonische Abschnitte des Spiels und zeigt, wie die Neuauflage den bekannten Grafikstil modernisiert. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Umgebungsbeleuchtung, Texturqualität und die allgemeine Detaildichte der Spielwelt.

Die Analyse verdeutlicht, dass zahlreiche Areale sichtbar überarbeitet wurden, ohne dabei den charakteristischen Look der Vorlage aufzugeben. Verbesserte Lichtstimmungen sorgen für mehr Tiefe in den Umgebungen, während hochauflösendere Texturen und verfeinerte Assets den einzelnen Schauplätzen zusätzliche Details verleihen.

Besonders interessant ist die Gegenüberstellung bekannter Level, die zeigt, wie die Entwickler den ursprünglichen Artstyle neu interpretieren und gleichzeitig dessen Wiedererkennungswert bewahren wollen.

Das Vergleichsvideo liefert damit einen der bislang besten Eindrücke davon, wie stark sich Rayman Legends Retold technisch vom Original absetzt und welche visuellen Verbesserungen Spieler in der Neuauflage erwarten können.