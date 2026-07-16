Rayman Origins: Enhanced Edition: Kehrt mit 4K-Grafik, neuen Inhalten und einem Gameplay-Trailer zurück

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Image: Ubisoft

Rayman Origins: Enhanced Edition zeigt im Gameplay-Trailer 4K-Grafik, neue Sammelobjekte und Verbesserungen.

Mit einem neuen Gameplay-Trailer gibt Rayman Origins: Enhanced Edition einen ausführlichen Einblick in die überarbeitete Version des beliebten 2D-Plattformers. Die Neuauflage kombiniert die bekannte Spielmechanik des Originals mit technischen Verbesserungen und neuen Inhalten.

Zu den Neuerungen zählen eine Darstellung in 4K-Auflösung, verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen sowie neue Sammelobjekte und Belohnungen, die zusätzliche Anreize für erneute Erkundungstouren schaffen.

Wie bereits das Original setzt auch die Enhanced Edition auf klassisches 2D-Platforming mit mehr als 60 handgefertigten Levels, zahlreichen Geheimnissen und abwechslungsreichen Herausforderungen. Das Abenteuer kann allein oder gemeinsam mit bis zu vier Spielern im lokalen Koop-Modus erlebt werden.

Ubisoft bestätigt außerdem, dass Rayman Origins: Enhanced Edition exklusiv in jeder Edition von Rayman Legends Retold enthalten ist. Wer sich das Paket sichern möchte, kann Rayman Legends Retold bereits vorbestellen.

Der veröffentlichte Gameplay-Trailer zeigt die grafischen Verbesserungen sowie erste Szenen aus den überarbeiteten Levels und vermittelt einen Eindruck davon, wie der Plattform-Klassiker auf moderne Hardware angepasst wurde.

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11 Kommentare Added

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  3. Kingfisher 1220 XP Beginner Level 1 | 16.07.2026 - 17:41 Uhr

    Betreffend dem anderen Rayman Game –> „Rayman Legends Retold“ (release 01.10.26) wird es für die Playstation und Nintendo eine physische Version im Einzelhandel geben. Die soll aber anscheinend limitiert sein. Also dann schnell zugreifen oder vorbestellen, wenn man sich die Disk Version ins Regal stellen möchte.

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  4. Katanameister 500960 XP Xboxdynasty MVP Silber | 16.07.2026 - 18:03 Uhr

    Sieht ganz gut aus, wird aber nur für ein angemessenes Angebot später gekauft.

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  5. Rotten 135565 XP Elite-at-Arms Silber | 16.07.2026 - 18:06 Uhr

    Haben se schon hübsch gemacht 😅✌🏻 werd ik mir ma für nen sale aufheben 😹

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  7. Captain Satan 129740 XP Man-at-Arms Onyx | 16.07.2026 - 18:14 Uhr

    Was???
    In Rayman Legend sind die Origins Levels doch bereits als Bonus inkludiert! Also direkt im Spiel.
    Heist das jetzt, das im Remake Retold die Origins Level nicht mehr enthalten sind???
    Nur separat für Vorbesteller?
    Ich bin maximal verwirrt

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  8. ShellingFord135 18855 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 16.07.2026 - 18:26 Uhr

    Rayman Legends ist an sich ein exzellentes Spiel. Ich hoffe nur, das Sie die dümmlichen Ranglisten achievements sowie das money grind achievement weglassen oder abschwächen. Braucht keiner

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