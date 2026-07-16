Rayman Origins: Enhanced Edition: Kehrt mit 4K-Grafik, neuen Inhalten und einem Gameplay-Trailer zurück

Mit einem neuen Gameplay-Trailer gibt Rayman Origins: Enhanced Edition einen ausführlichen Einblick in die überarbeitete Version des beliebten 2D-Plattformers. Die Neuauflage kombiniert die bekannte Spielmechanik des Originals mit technischen Verbesserungen und neuen Inhalten.

Zu den Neuerungen zählen eine Darstellung in 4K-Auflösung, verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen sowie neue Sammelobjekte und Belohnungen, die zusätzliche Anreize für erneute Erkundungstouren schaffen.

Wie bereits das Original setzt auch die Enhanced Edition auf klassisches 2D-Platforming mit mehr als 60 handgefertigten Levels, zahlreichen Geheimnissen und abwechslungsreichen Herausforderungen. Das Abenteuer kann allein oder gemeinsam mit bis zu vier Spielern im lokalen Koop-Modus erlebt werden.

Ubisoft bestätigt außerdem, dass Rayman Origins: Enhanced Edition exklusiv in jeder Edition von Rayman Legends Retold enthalten ist. Wer sich das Paket sichern möchte, kann Rayman Legends Retold bereits vorbestellen.

Der veröffentlichte Gameplay-Trailer zeigt die grafischen Verbesserungen sowie erste Szenen aus den überarbeiteten Levels und vermittelt einen Eindruck davon, wie der Plattform-Klassiker auf moderne Hardware angepasst wurde.