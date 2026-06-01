Rayman Origins: Enhanced Edition taucht im Xbox Store auf und wird wieder entfernt

Rayman Origins Enhanced Edition taucht kurz im Xbox Store auf und verschwindet wieder!

Im Xbox Store wurde kurzfristig eine Version mit dem Titel Rayman Origins Enhanced Edition entdeckt, die anschließend wieder entfernt wurde.

Besonders auffällig war der gelistete Preis von 1.999,99 Dollar, der klar auf einen Placeholder hindeutet. Die Eintragung enthielt zudem Hinweise auf technische Verbesserungen wie 4K-Auflösung, 60 FPS sowie moderne Quality-of-Life-Features.

Konkrete Informationen zu einer offiziellen Veröffentlichung oder einem Remaster liegen aktuell nicht vor. Die Listung wurde inzwischen wieder aus dem Store entfernt, was darauf hindeutet, dass es sich um einen fehlerhaften oder internen Eintrag gehandelt haben könnte.

Ob Ubisoft tatsächlich eine überarbeitete Version von Rayman Origins plant, bleibt damit offen. Der kurze Store-Auftritt hat jedoch erneut Spekulationen über mögliche Remaster-Aktivitäten rund um die Reihe ausgelöst.