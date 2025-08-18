Rayman Origins: Geplantes Forever-Remake wurde 2021 eingestellt – Gerücht

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Ubisoft hat über LinkedIn bestätigt, dass im Jahr 2021 ein Remake des originalen Rayman-Spiels in Entwicklung war.
Das Projekt trug intern die Titel „Rayman: Forever“ und „The Story of Rayman“ und sollte eine Neuauflage des 1995 erschienenen Jump-&-Run-Klassikers darstellen.
Der Visual-Effects-Künstler, der zuvor an bekannten Titeln wie „League of Legends“ und „Age of Empires: Definitive Edition“ gearbeitet hatte, war an der Erstellung von Logo-Entwürfen und einem neuen Startbildschirm beteiligt.
Ubisoft beauftragte das Team mit der konzeptionellen Neugestaltung seines einstigen Flaggschiff-Spiels, wobei ein umfangreicher Rechercheprozess die Grundlage bildete.
Schade, hätte mich darüber gefreut.
Ubisoft halt wieder, gerade solche eine Marke müsste wiederbelebt werden und ein Remake wäre ein guter Anfang gewesen.
Zum Glück wurde es eingestellt. Das hätte doch nur Ressourcen für ein weiteres AC gebunden und wir wissen ja, alle „Fans“ wollen doch nur AC, AC und nochmals AC…
Richtig! Jeder wartet auf Assassins Creed Buxtehude. Wir müssen nur lange genug warten bei gleichzeitiger Einstellung uninteressanter Projekte, wie z.B. Rayman oder Beyond Good &Evil.
Schade.Rayman ist wirklich verdammt gut und kreativ, und teilweise echt fordernd.hat für jeden etwas. Aber glaub verkauft hat es sich trotzdem nie so gut
Ich besitze Legends auf 7 Systemen… 4 mal habe ich die physische Version gekauft und dreimal als „Gratis“ Game zum Abo. An mir kann es nicht gelegen haben…
Schade den ersten Teil fand ich super damals.
Sehr sehr schade. Der erste Teil war schon cool damals, aber auch bockschwer. Ich sag nur Buntstifteland (keine Ahnung wie das richtig hieß).
Interessant. Da gab es doch vor gar nicht all zu langer Zeit noch offizielle Stellenausschreibungen zu Project Steamboat (Rayman Project) bei Ubisoft Milan und das Gerücht, dass Ancel (Gründer von Rayman) als Berater zurückkehrt (was wieder zu Schwierigkeiten mit der Belegschaft führte, weil er einer der Leute ist, die durch das toxische Verhalten gefeuert wurden und (noch) vor Gericht stehen).
Aber halt alles halt nur Gerüchte. Vllt wurde ja ein früherer Pitch nur verworfen.
Der Klassiker war damals beeindruckend, aber ich denke es steht außer Frage dass die letzten beiden Teile einfach deutlich bessere Spiele waren.