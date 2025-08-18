Rayman Origins: Geplantes Forever-Remake wurde 2021 eingestellt – Gerücht

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Ubisoft hat über LinkedIn bestätigt, dass im Jahr 2021 ein Remake des originalen Rayman-Spiels in Entwicklung war.

Das Projekt trug intern die Titel „Rayman: Forever“ und „The Story of Rayman“ und sollte eine Neuauflage des 1995 erschienenen Jump-&-Run-Klassikers darstellen.

Der Visual-Effects-Künstler, der zuvor an bekannten Titeln wie „League of Legends“ und „Age of Empires: Definitive Edition“ gearbeitet hatte, war an der Erstellung von Logo-Entwürfen und einem neuen Startbildschirm beteiligt.

Ubisoft beauftragte das Team mit der konzeptionellen Neugestaltung seines einstigen Flaggschiff-Spiels, wobei ein umfangreicher Rechercheprozess die Grundlage bildete.