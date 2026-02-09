Rayman: HD‑Neuauflage laut Schöpfer in Arbeit

In einem Interview spricht Michel Ancel über die Entstehung des ersten Rayman‑Spiels. Er beschreibt dessen langsames Tempo und die präzise Steuerung als Elemente, die trotz ihres Alters weiterhin ihren eigenen Reiz behalten. Er erklärt, dass die damaligen Einschränkungen dem Spiel bis heute eine besondere Originalität verleihen.

Ancel deutet gegenüber Retro Gamer an, dass ein Remake in Arbeit sei. Er erwähnt, dass er sich nicht mehr an den genauen Zeitpunkt erinnere, aber von einer HD‑Version ausgehe, die mit zusätzlichen Kontrollpunkten versehen werde, um Frust zu reduzieren.

Er bezeichnet diese Anpassungen als sinnvolle Ergänzung für Spieler, die weniger Erfahrung mit der anspruchsvollen Struktur des Originals haben. Gleichzeitig betont er, dass Rayman für ihn weiterhin ein sehr schönes Spiel sei.

Obwohl Ancel bereits 2020 seinen Abschied aus der Branche verkündete, bestätigte Ubisoft im Jahr 2024, dass er als Berater an einem neuen Projekt beteiligt sei. Ubisoft Milan gab zudem bekannt, dass das Studio für ein prestigeträchtiges AAA‑Vorhaben innerhalb der Marke aufstocke.

Offizielle Ankündigungen stehen zwar noch aus, doch ein Eintrag auf der australischen Klassifizierungsseite sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit. Dort tauchte kürzlich eine Rayman 30th Anniversary Edition auf, bei der Atari als Entwickler und Publisher gelistet wird.

Die Nennung von Atari lässt Raum für Interpretationen, ob es sich um eine Retro‑Sammlung oder eine überarbeitete Neuauflage handeln könnte.