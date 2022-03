Razer Xbox Controller Captain America: Xbox Controller im neuen Captain America Design angekündigt

Autor:, in / Razer Xbox Controller Captain America

In Zusammenarbeit mit Razer wurde ein Xbox Series X|S und Xbox One Controller für alle Captain America Fans angekündigt.

Razer ist bei vielen Spielern bekannt und liefert Peripherie für alle Plattformen und Systeme. Viele sind bestimmt schon ein mal über den Namen gestolpert als sie auf der Suche nach einem neuen Headset waren, oder einen Controller gesucht haben, um Beziehungsstreitigkeiten bei einer gepflegten Runde Beat’em Ups zu beseitigen.

Für Suchende der letzten Kategorie gibt es gute Neuigkeiten, Marvel Entertainment hat offiziell angekündigt in Zusammenarbeit mit Razer einen neuen Controller im aufwendigen Captain America Design zu veröffentlichen.

Das Design orientiert sich am Captain America aus der Marvelserie Falcon and the Winter Soldier und ist somit etwas bunter als der Steve Rogers Captain America aus den Filmen. Es handelt sich hierbei um einen kabellosen Controller mit Ladestation, der den Formfaktor eines Xbox Series X|S Controllers hat.

Der mitgelieferte Akku soll laut Razer eine Laufzeit von 12 Stunden haben und wird magnetisch aufgeladen. Zur weiteren Ausstattung gehören Impulse Analog Trigger und ein 3,5 mm Audioanschluss für Headsets. Darüber hinaus ist das Gerät „Designed for Xbox„, also Teil einer Initiative, die mit dieser Konsolengeneration eingeführt wurde und bedeutet, dass in Zusammenarbeit mit Xbox die Kompatibilität mit der alten und neuen Generation gewährleistet wird.

Bei allen Fans des Helden oder der Serie ist jedoch Geduld gefragt, da Vorbestellungen noch nicht möglich sind und es auch noch kein Veröffentlichungsdatum gibt. Der Preis ist jedoch schon bekannt und liegt bei 179,99 $.