Razer: Finger Sleeves bringen Mobile-Gaming auf die nächste Stufe

Die neuen Razer Gaming Finger Sleeves ermöglichen Mobile-Spielern mehr Kontrolle und präziseres Zielen auf dem mobilen Endgerät ihrer Wahl. Die aus leitfähigen Silberfasern gewebten Fingerlinge verbessern die Bedienung von Touchscreens und reduzieren gleichzeitig die Reibung.

Zudem sind die 0,8 mm dünnen Fingerbedeckungen schweißaufsaugend und atmungsaktiv, was für trockene Finger auch nach stundenlangen Gaming-Sessions sorgt. Das verwendete Gewebe enthält Nylon und Spandex, was es den Anti-Rutsch-Fingerlingen ermöglicht, sich an die meisten Fingergrößen anzupassen.

Seal your mobile gaming victory with the Razer Gaming Finger Sleeve. Woven with high-sensitivity silver fiber for enhanced aim & control, our breathable sleeves keep your fingers deadly cool in the heat of battle, so you'll always have a grip on the game. https://t.co/mxXSQ3EDtE pic.twitter.com/pypXRMvc9N

— R Λ Z Ξ R (@Razer) September 14, 2021