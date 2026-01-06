Razer: Project AVA: 5,5‑Zoll‑Hologramm‑AI‑Companion für Alltag & Gaming

Mit Project AVA stellt Razer einen neuen Ansatz für persönliche KI‑Begleiter vor. Der kleine 5,5‑Zoll‑Hologramm‑Companion soll rund um die Uhr an deiner Seite leben und mit einer dynamischen, lernenden Persönlichkeit reagieren. AVA nutzt fortschrittliche KI‑Inferencing‑ und Reasoning‑Modelle, die sich basierend auf deinen täglichen Interaktionen weiterentwickeln.

Der Begleiter erscheint als animiertes 3D‑Hologramm, das mithilfe von menschlicher Vision und Audio‑Erkennung seine Umgebung versteht. Dadurch kann AVA kontextbezogen reagieren – egal ob du gerade arbeitest, spielst oder deinen Tag planst.

Razer betont, dass AVA sowohl im Alltag als auch im Gaming unterstützen soll. Sie organisiert Termine, hilft bei Arbeitsaufgaben wie Tabellenanalysen und fungiert gleichzeitig als enthusiastischer Gaming‑Wingman, der dich durch Matches begleitet.

Optisch lässt sich AVA anpassen: Nutzer können aus einer wachsenden Bibliothek an Charakteren wählen – von Esports‑Legenden bis hin zu Anime‑inspirierten Razer‑Designs. Damit wird der KI‑Companion nicht nur funktional, sondern auch ein personalisierbares Lifestyle‑Objekt.

Razer lädt Interessierte ein, sich frühzeitig für den Release von Project AVA anzumelden, um zu den ersten Nutzern des neuen KI‑Begleiters zu gehören.