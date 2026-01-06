Razer: Project AVA: 5,5‑Zoll‑Hologramm‑AI‑Companion für Alltag & Gaming

Mit Project AVA stellt Razer einen neuen Ansatz für persönliche KI‑Begleiter vor. Der kleine 5,5‑Zoll‑Hologramm‑Companion soll rund um die Uhr an deiner Seite leben und mit einer dynamischen, lernenden Persönlichkeit reagieren. AVA nutzt fortschrittliche KI‑Inferencing‑ und Reasoning‑Modelle, die sich basierend auf deinen täglichen Interaktionen weiterentwickeln.
Der Begleiter erscheint als animiertes 3D‑Hologramm, das mithilfe von menschlicher Vision und Audio‑Erkennung seine Umgebung versteht. Dadurch kann AVA kontextbezogen reagieren – egal ob du gerade arbeitest, spielst oder deinen Tag planst.
Razer betont, dass AVA sowohl im Alltag als auch im Gaming unterstützen soll. Sie organisiert Termine, hilft bei Arbeitsaufgaben wie Tabellenanalysen und fungiert gleichzeitig als enthusiastischer Gaming‑Wingman, der dich durch Matches begleitet.
Optisch lässt sich AVA anpassen: Nutzer können aus einer wachsenden Bibliothek an Charakteren wählen – von Esports‑Legenden bis hin zu Anime‑inspirierten Razer‑Designs. Damit wird der KI‑Companion nicht nur funktional, sondern auch ein personalisierbares Lifestyle‑Objekt.
Razer lädt Interessierte ein, sich frühzeitig für den Release von Project AVA anzumelden, um zu den ersten Nutzern des neuen KI‑Begleiters zu gehören.
57 Kommentare AddedMitdiskutieren
Fantastisch ein Gerät das dann komplett meinen Alltag aufzeichnet und mir für alle Lebenslagen die passenden Produkte Bei Amazon präsentiert und wenn ich mich nicht gesund verhalte meine Krankenkasse automatisch kündigt, die Lebensversicherung steigen lässt, wer sich sowas freiwillig aufstellt dem ist nicht mehr zu helfen
Ne danke
Weil das ja die anderen Sachen die man im Leben so hat, nicht tun^^
Eine sehr geile Idee, aber braucht man das?
„Razer betont, dass AVA sowohl im Alltag als auch im Gaming unterstützen soll. Sie organisiert Termine, hilft bei Arbeitsaufgaben wie Tabellenanalysen und fungiert gleichzeitig als enthusiastischer Gaming‑Wingman, der dich durch Matches begleitet“
Endlich hilft mir etwas bei der alltäglichen Tabellenanalyse. Mal gucken wie ich das Teil auf der Arbeit integriert bekomme und was die Firma davon hält wenn Firmeninterna im Netz herum geistert. 🤣 Besonders lohnenswert finde ich den Punkt des enthusiastischen Wingman, der mich anfeuert. Stelle mir gerade nen Bosskampf im nächsten Souls Game vor, in dem mich das Teil voll quatscht. Ich glaube spätestens da würde die Schwerkraft für einen kurzen Moment kompensiert werden und das Ding Richtung Tonne fliegen.
Im Schlafzimmer würde sich das Teil sicherlich auch gut machen. 😂
Das ding würde nur die ganze Zeit nörgeln wie schei** ich spiele 😁
1.) wäre das Teil mit Cortana aus Halo – Take My Money!
2.) erinnert sich noch jmd an die tanzenden Desktop-Mädels unter Windows XP? Musste direkt daran denken 😂😂
Wieder ein drum mehr, das den Schreibtisch zustellt.
Weiß noch nicht….angeblich soll die X-Ki drinnen sein…ehrlich gesagt ne danke. Noch nicht.