Razer: Sonic The Headgehog Xbox Controller angekündigt

In Zusammenarbeit mit SEGA hat Razer einen Sonic The Headgehog Limited Edition Controller für Xbox angekündigt.

Nachdem wir zuletzt über einen limitierten Controller von Captain America berichtet haben, gibt es jetzt weitere tolle Neuigkeiten für Sammelwütige und Loot-Goblins unter euch.

Razer hat nach der Zusammenarbeit mit Marvel den nächsten dicken Fisch (oder besser gesagt Igel) für einen neuen Controller an Land gezogen. In Zusammenarbeit mit SEGA wird Razer einen Sonic The Headgehog Limited Edition Controller inklusive Schnell-Ladestation veröffentlichen.

Das Design orientiert sich an Sonic aus den Videospielen und nicht dem Kinofilm Sonic, was vor allem für Retrogamer und Nostalgiker ansprechend sein dürfte. Es handelt sich hierbei um einen kabellosen Controller mit Ladestation, der den Formfaktor eines Xbox Series X|S Controllers hat.

Der mitgelieferte Akku soll laut Razer eine Laufzeit von 12 Stunden haben und wird magnetisch aufgeladen. Zur weiteren Ausstattung gehören Impulse Analog Trigger und ein 3,5 mm Audioanschluss für Headsets. Darüber hinaus ist das Gerät „Designed for Xbox“, also Teil einer Initiative, die mit dieser Konsolengeneration eingeführt wurde und bedeutet, dass in Zusammenarbeit mit Xbox die Kompatibilität mit der alten und neuen Generation gewährleistet wird.

Es bleibt zu hoffen, dass Neuigkeiten so schnell ankommen wie der sympathische blaue Igel, denn bis jetzt gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum, nur eine Vorbesteller-Seite, auf welcher ihr euch benachrichtigen lassen könnt, sobald der Controller verfügbar ist. Gelistet ist der Controller für 199,99 $.