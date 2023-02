Read Only Memories: Neurodiver: Jagd auf den goldenen Schmetterling

Read Only Memories: Neurodiver versetzt euch in ein neues Abenteuer, in dem ihr die Jagd auf den goldenen Schmetterling erlebt.

In Read Only Memories: Neurodiver schlüpft ihr in die Rolle eines begabten Esper, ES88, und macht Jagd auf den „Goldenen Schmetterling“, einen mächtigen, schurkischen Telepathen, der sich in den Erinnerungen der Bürger von Neo-San Francisco versteckt hat.

Mithilfe der gentechnisch veränderten psionischen Kreatur, die als Neurodiver bekannt ist, taucht ES88 in die Erinnerungen ein und schlüpft in die Rollen einiger bekannter Gesichter der Serie, darunter Jess Meas, die gengesplittete, hybride Anwältin, TOMCAT, der berüchtigte Hacker, und Lexi Rivers, ehemalige Polizistin, die zum Privatdetektiv wurde.

Identifiziert, manipuliert und entschlüsselt Informationen in diesen Erinnerungen, um den Fall des „Goldenen Schmetterlings“ zu lösen!

Das Spiel erscheint im Sommer 2023 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC. Eine Demo ist bereits für PC erhältlich.