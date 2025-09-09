Ready or Not: 3 Millionen verkaufte Exemplare auf Konsole

Der taktische Ego-Shooter Ready or Not hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Laut aktuellen Zahlen wurden inzwischen über 3 Millionen Exemplare des Spiels auf Konsole verkauft.

Damit etabliert sich der Titel als einer der erfolgreichsten Hardcore-Shooter der letzten Jahre und bestätigt die wachsende Beliebtheit von realistischen und taktisch anspruchsvollen Gameplay-Erfahrungen.

Ready or Not zeichnet sich durch seinen Fokus auf Authentizität und detailgetreue Polizeieinsätze aus. Spieler übernehmen die Rolle eines Mitglieds einer Spezialeinheit und müssen in intensiven Missionen mit Teamwork, präziser Planung und taktischem Vorgehen für Ordnung sorgen. Mit stetigen Updates, neuen Inhalten und Community-Feedback hat Entwickler VOID Interactive den Titel kontinuierlich erweitert und verbessert.

Der Erfolg auf PC sowie Konsole zeigt, dass sich Ready or Not auch außerhalb der ursprünglichen Early-Access-Phase fest in der Gaming-Landschaft etabliert hat. Besonders durch die wachsende Nachfrage nach realistischen Shooter-Erlebnissen konnte das Spiel eine treue Fanbasis aufbauen und seine Position im Markt stärken.