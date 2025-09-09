Ready or Not: 3 Millionen verkaufte Exemplare auf Konsole

11 Autor: , in News / Ready or Not
Image: VOID Interactive

Taktik-Shooter Ready or Not feiert Meilenstein mit 3 Millionen Konsolen-Verkäufen weltweit.

Der taktische Ego-Shooter Ready or Not hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Laut aktuellen Zahlen wurden inzwischen über 3 Millionen Exemplare des Spiels auf Konsole verkauft.

Damit etabliert sich der Titel als einer der erfolgreichsten Hardcore-Shooter der letzten Jahre und bestätigt die wachsende Beliebtheit von realistischen und taktisch anspruchsvollen Gameplay-Erfahrungen.

Ready or Not zeichnet sich durch seinen Fokus auf Authentizität und detailgetreue Polizeieinsätze aus. Spieler übernehmen die Rolle eines Mitglieds einer Spezialeinheit und müssen in intensiven Missionen mit Teamwork, präziser Planung und taktischem Vorgehen für Ordnung sorgen. Mit stetigen Updates, neuen Inhalten und Community-Feedback hat Entwickler VOID Interactive den Titel kontinuierlich erweitert und verbessert.

Der Erfolg auf PC sowie Konsole zeigt, dass sich Ready or Not auch außerhalb der ursprünglichen Early-Access-Phase fest in der Gaming-Landschaft etabliert hat. Besonders durch die wachsende Nachfrage nach realistischen Shooter-Erlebnissen konnte das Spiel eine treue Fanbasis aufbauen und seine Position im Markt stärken.

11 Kommentare Added

  2. Rott 59140 XP Nachwuchsadmin 8+ | 09.09.2025 - 12:14 Uhr

    Shooter technisch muss ich erst noch den DLC von The Division II zu ende bringen.

    Danach kommt entweder Helldivers II, oder Warhammer 40k Space Marine 2 und dann, dann schaue ich mir Ready or Not an 🙂

    Die Bewertungen scheinen durch die Bank sehr positiv zu sein.

    0
  3. LargeHenry 5460 XP Beginner Level 3 | 09.09.2025 - 12:17 Uhr

    Ich habe es mir für Steam gekauft und fand es bisher echt gut, habe es aber seit über einem Monat nicht mehr gespielt. Heute spiele ich aber erstmal Kingdom Come: Deliverance 2 Legacy of the Forge 😁

    1
  4. DBGH miLKa 9230 XP Beginner Level 4 | 09.09.2025 - 12:17 Uhr

    Das Spiel ist super. Echt richtig gute Einsätze und im Coop gibt es taktisch gesehen nichts besseres. Habe echt viel Spass mit dem SPiel.

    0
  5. HakunaTraumata 99700 XP Posting Machine Level 4 | 09.09.2025 - 12:18 Uhr

    Hab bisher nur eine Mission geschafft. Aber das was ich da gesehen habe fand ich schon echt stark

    0
  6. RS85 82900 XP Untouchable Star 2 | 09.09.2025 - 12:31 Uhr

    Nicht schlecht👍die VKZ von über 3Mio. Einheiten für das Spiel Ready or Not🎮😉✌️.

    0
  7. ozeanmartin 134065 XP Elite-at-Arms Silber | 09.09.2025 - 15:45 Uhr

    mir kommt nix geschnittenes ins laufwerk!schon traurig was heutzutage alles gekauft wird trotz cut!!!

    0
    • Dreizehn 7600 XP Beginner Level 4 | 09.09.2025 - 15:56 Uhr
      Antwort auf ozeanmartin

      Weil der Cut überbewertet wird…es sei denn man mag Penisse in seinem Spiel.

      Ist alles nicht der Rede wert was verändert wurde.(Es wurde ja nichts rausgenommen.nur verändert.
      Kannst trotzdem mit na Pumpe Gliedmaßen wegschmettern.

      Schau dir mal auf YouTube Videos zu an(falls du das nicht schon getan hast)

      Fand die Aufregung zu diesem Thema einfach nur lächerlich.

      0
      • LaktoseLarry 3820 XP Beginner Level 2 | 09.09.2025 - 16:01 Uhr
        Antwort auf Dreizehn

        „Fand die Aufregung zu diesem Thema einfach nur lächerlich.“

        Ist es auch. Aber sobald etwas beschnitten wird gehts los 😀 Einerseits kann ich den Käufer verstehen, andererseits ist es teilweise (nicht immer) auch nur lächerlich und wahrscheinlich wissen die meisten net mal was wirklich geschnitten wurde.

        1
        • Dreizehn 7600 XP Beginner Level 4 | 09.09.2025 - 16:15 Uhr
          Antwort auf LaktoseLarry

          Das denke ich auch…

          Dead Island 2 …da hab ich mich auch mies aufgeregt…weil ..Zombies….zoommbbiiessss….(Das ist mir im Spiel oft aufgefallen das es zensiert wurde)
          Aber bei ready peilt man das nicht mal…und das waren glaube 5 Sachen die sie visuell verändert haben.plus das wenn ich eine Leiche im Nachhinein bearbeiten wollte ,das ging dann nicht….ist mir bei so einem Spiel völlig schnuppe….(Bei dead Island hat es mich aufgeregt wenn die töten körper nicht auf meine Granaten reagiert haben )

          0

Hinterlasse eine Antwort