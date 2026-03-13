Ready or Not: Boiling Point DLC mit neuen Mission jetzt verfügbar

Ready or Not: Boiling Point-DLC ist jetzt mit drei neuen Missionen und einem großem Patch auf allen Plattformen verfügbar.

VOID Interactive hat während der Future Games Show: Spring Showcase angekündigt, dass das neue DLC‑Paket „Boiling Point“ ab sofort auf Steam, PS5, Xbox Series X/S und Epic Games Store erhältlich ist.

Der Launch‑Trailer zeigt die Eskalation in Los Sueños, wo ein subversiver Terroranschlag das Vertrauen in die ohnehin übermilitarisierte Stadtregierung endgültig zerstört.

Inhalt des „Boiling Point“-DLC

Das DLC rückt einen zentralen Wendepunkt der Ready‑or‑Not‑Story in den Fokus und liefert drei neue Einsätze:

No Good Deed

All Gods Burn

A New America

Ein wichtiges Detail: Nicht‑DLC‑Besitzer können die neuen Missionen im Multiplayer spielen, sofern sie einem Host beitreten, der das DLC besitzt.

Der Preis liegt bei 9,99€. Besitzer der Deluxe Edition oder des Mission Pass erhalten „Boiling Point“ ohne Zusatzkosten.

Deluxe Edition & Mission Pass

Deluxe Edition (69,99 €) enthält:

Base Game

Home Invasion DLC

Dark Waters DLC

Boiling Point DLC

Mission Pass (19,99 €) enthält:

Home Invasion DLC

Dark Waters DLC

Boiling Point DLC

Exklusive Cosmetics

Das DLC bringt eine große Auswahl neuer Ausrüstungsteile, darunter:

Headgear: ADV Headset, Tactical Beanie, Tactical Cap, Bone Conduction Headset, Tactical Rebreather, Single‑Ear Radio Headset

ADV Headset, Tactical Beanie, Tactical Cap, Bone Conduction Headset, Tactical Rebreather, Single‑Ear Radio Headset Torso: „Artemis“ Heavy Tactical Vest, Machinex Fingerless Gloves, mehrere Tattoos

„Artemis“ Heavy Tactical Vest, Machinex Fingerless Gloves, mehrere Tattoos Legwear: LV Jeans

LV Jeans Footwear: Chameleon Boots

Zusätzliche Cosmetics und Tattoos werden durch das Abschließen der Boiling‑Point‑Missionen freigeschaltet.

Umfangreicher Patch mit über 200 Fixes

Parallel zum DLC erscheint für Ready or Not einer der größten Patches seit Release, der über 200 Fehlerbehebungen umfasst. Die vollständigen Patch Notes stellt VOID separat bereit.