Ready or Not: Boiling Point DLC mit neuen Mission jetzt verfügbar

7 Autor: , in News / Ready or Not
Übersicht
Image: VOID Interactive

Ready or Not: Boiling Point-DLC ist jetzt mit drei neuen Missionen und einem großem Patch auf allen Plattformen verfügbar.

VOID Interactive hat während der Future Games Show: Spring Showcase angekündigt, dass das neue DLC‑Paket „Boiling Point“ ab sofort auf Steam, PS5, Xbox Series X/S und Epic Games Store erhältlich ist.

Der Launch‑Trailer zeigt die Eskalation in Los Sueños, wo ein subversiver Terroranschlag das Vertrauen in die ohnehin übermilitarisierte Stadtregierung endgültig zerstört.

Inhalt des „Boiling Point“-DLC

Das DLC rückt einen zentralen Wendepunkt der Ready‑or‑Not‑Story in den Fokus und liefert drei neue Einsätze:

  • No Good Deed
  • All Gods Burn
  • A New America

Ein wichtiges Detail: Nicht‑DLC‑Besitzer können die neuen Missionen im Multiplayer spielen, sofern sie einem Host beitreten, der das DLC besitzt.

Der Preis liegt bei  9,99€. Besitzer der Deluxe Edition oder des Mission Pass erhalten „Boiling Point“ ohne Zusatzkosten.

Deluxe Edition & Mission Pass

Deluxe Edition (69,99 €) enthält:

  • Base Game
  • Home Invasion DLC
  • Dark Waters DLC
  • Boiling Point DLC

Mission Pass (19,99 €) enthält:

  • Home Invasion DLC
  • Dark Waters DLC
  • Boiling Point DLC

Exklusive Cosmetics

Das DLC bringt eine große Auswahl neuer Ausrüstungsteile, darunter:

  • Headgear: ADV Headset, Tactical Beanie, Tactical Cap, Bone Conduction Headset, Tactical Rebreather, Single‑Ear Radio Headset
  • Torso: „Artemis“ Heavy Tactical Vest, Machinex Fingerless Gloves, mehrere Tattoos
  • Legwear: LV Jeans
  • Footwear: Chameleon Boots

Zusätzliche Cosmetics und Tattoos werden durch das Abschließen der Boiling‑Point‑Missionen freigeschaltet.

Umfangreicher Patch mit über 200 Fixes

Parallel zum DLC erscheint für Ready or Not einer der größten Patches seit Release, der über 200 Fehlerbehebungen umfasst. Die vollständigen Patch Notes stellt VOID separat bereit.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Ready or Not

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DELTRON76 5475 XP Beginner Level 3 | 13.03.2026 - 13:36 Uhr

    Geilo, das Game wird direkt wieder installiert. Wenn man da mal ein paar Wochen nicht gezockt hat, muß man sich erstmal wieder einfuchsen.

    0
  4. Evilski 48180 XP Hooligan Bezwinger | 13.03.2026 - 14:18 Uhr

    Wenn es mal in den Gamepass kommt werde ich es gerne mal antesten.

    0
  6. Dreizehn 8740 XP Beginner Level 4 | 13.03.2026 - 14:36 Uhr

    Ist gekauft….
    Auf die 200 fixes bin ich mal gespannt….war aufjedenfall nötig!!!

    0

Hinterlasse eine Antwort