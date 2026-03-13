Ready or Not: Boiling Point DLC mit neuen Mission jetzt verfügbar

VOID Interactive hat während der Future Games Show: Spring Showcase angekündigt, dass das neue DLC‑Paket „Boiling Point“ ab sofort auf Steam, PS5, Xbox Series X/S und Epic Games Store erhältlich ist.
Der Launch‑Trailer zeigt die Eskalation in Los Sueños, wo ein subversiver Terroranschlag das Vertrauen in die ohnehin übermilitarisierte Stadtregierung endgültig zerstört.
Inhalt des „Boiling Point“-DLC
Das DLC rückt einen zentralen Wendepunkt der Ready‑or‑Not‑Story in den Fokus und liefert drei neue Einsätze:
- No Good Deed
- All Gods Burn
- A New America
Ein wichtiges Detail: Nicht‑DLC‑Besitzer können die neuen Missionen im Multiplayer spielen, sofern sie einem Host beitreten, der das DLC besitzt.
Der Preis liegt bei 9,99€. Besitzer der Deluxe Edition oder des Mission Pass erhalten „Boiling Point“ ohne Zusatzkosten.
Deluxe Edition & Mission Pass
Deluxe Edition (69,99 €) enthält:
- Base Game
- Home Invasion DLC
- Dark Waters DLC
- Boiling Point DLC
Mission Pass (19,99 €) enthält:
- Home Invasion DLC
- Dark Waters DLC
- Boiling Point DLC
Exklusive Cosmetics
Das DLC bringt eine große Auswahl neuer Ausrüstungsteile, darunter:
- Headgear: ADV Headset, Tactical Beanie, Tactical Cap, Bone Conduction Headset, Tactical Rebreather, Single‑Ear Radio Headset
- Torso: „Artemis“ Heavy Tactical Vest, Machinex Fingerless Gloves, mehrere Tattoos
- Legwear: LV Jeans
- Footwear: Chameleon Boots
Zusätzliche Cosmetics und Tattoos werden durch das Abschließen der Boiling‑Point‑Missionen freigeschaltet.
Umfangreicher Patch mit über 200 Fixes
Parallel zum DLC erscheint für Ready or Not einer der größten Patches seit Release, der über 200 Fehlerbehebungen umfasst. Die vollständigen Patch Notes stellt VOID separat bereit.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Geilo, das Game wird direkt wieder installiert. Wenn man da mal ein paar Wochen nicht gezockt hat, muß man sich erstmal wieder einfuchsen.
Wäre eigentlich ein guter Gamepass Titel wegen Koop.
Sehr cool, den DLC werde ich mir holen.
Wenn es mal in den Gamepass kommt werde ich es gerne mal antesten.
Werde auch weiterhin passen, gibt genug anderes für mich zum Zocken.
Ist gekauft….
Auf die 200 fixes bin ich mal gespannt….war aufjedenfall nötig!!!
Da fällt mir ein das muss ich auch noch spielen 😅 disk ist ja da