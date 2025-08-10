Ready or Not: Die physischen Editionen sind da

Image: VOID Interactive

Die physischen Editionen von Ready or Not sind da! Day One-Editionen und Standardeditionen sind jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich.

Nach einem von Kritikern gefeierten Start und starken Verkaufszahlen mit über zwei Millionen Verkäufen seit dem 15. Juli sind die physischen Einzelhandelseditionen von Ready or Not jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X in Großbritannien und der EU erhältlich.

Die Day One-Edition und die Standardedition bieten folgende Features:

Standard Edition (€ 49,99)

  • Basisspiel

Day One Edition (€ 49,99 solange der Vorrat reicht)

  • Basisspiel
  • Vorbestellbonus: M32A1-Granatwerfer, MK-V-Pistole, 590M-Schrotflinte

Spieler aus Großbritannien und der EU können sich ab heute in Los Sueños plattformübergreifend zu Trupps zusammenschließen – unabhängig davon, ob sie die physische oder digitale Edition erworben haben.

Nordamerikanische Spieler können ab dem 26. September mit der physischen Version in den Dienst des LSPDs eintreten.

2 Kommentare Added

  1. HakunaTraumata 95600 XP Posting Machine Level 3 | 10.08.2025 - 15:06 Uhr

    Hab meins Samstag bei Amazon bestellt für 43€ + fsk18 Prüfung
    Saturn und Media Markt hatten ständig gar keine vorrätig oder nur nach Hause lieferbar.
    Entweder gehen die weg wie warme Semmeln oder es sind einfach nur zu wenige bei den Händlern

    0
  2. Lucky Mike 4 75330 XP Tastenakrobat Level 3 | 10.08.2025 - 15:09 Uhr

    Hab die Disk Version auch schon ins Auge gefasst, werde aber noch etwas warten. Hab gerade genug zu spielen

    0

