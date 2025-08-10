Ready or Not: Die physischen Editionen sind da

Die physischen Editionen von Ready or Not sind da! Day One-Editionen und Standardeditionen sind jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich.

Nach einem von Kritikern gefeierten Start und starken Verkaufszahlen mit über zwei Millionen Verkäufen seit dem 15. Juli sind die physischen Einzelhandelseditionen von Ready or Not jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X in Großbritannien und der EU erhältlich.

Die Day One-Edition und die Standardedition bieten folgende Features:

Standard Edition (€ 49,99)

Basisspiel

Day One Edition (€ 49,99 solange der Vorrat reicht)

Basisspiel

Vorbestellbonus: M32A1-Granatwerfer, MK-V-Pistole, 590M-Schrotflinte

Spieler aus Großbritannien und der EU können sich ab heute in Los Sueños plattformübergreifend zu Trupps zusammenschließen – unabhängig davon, ob sie die physische oder digitale Edition erworben haben.

Nordamerikanische Spieler können ab dem 26. September mit der physischen Version in den Dienst des LSPDs eintreten.