Ready or Not: Die physischen Editionen sind da

Nach einem von Kritikern gefeierten Start und starken Verkaufszahlen mit über zwei Millionen Verkäufen seit dem 15. Juli sind die physischen Einzelhandelseditionen von Ready or Not jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X in Großbritannien und der EU erhältlich.
Die Day One-Edition und die Standardedition bieten folgende Features:
Standard Edition (€ 49,99)
- Basisspiel
Day One Edition (€ 49,99 solange der Vorrat reicht)
- Basisspiel
- Vorbestellbonus: M32A1-Granatwerfer, MK-V-Pistole, 590M-Schrotflinte
Spieler aus Großbritannien und der EU können sich ab heute in Los Sueños plattformübergreifend zu Trupps zusammenschließen – unabhängig davon, ob sie die physische oder digitale Edition erworben haben.
Nordamerikanische Spieler können ab dem 26. September mit der physischen Version in den Dienst des LSPDs eintreten.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab meins Samstag bei Amazon bestellt für 43€ + fsk18 Prüfung
Saturn und Media Markt hatten ständig gar keine vorrätig oder nur nach Hause lieferbar.
Entweder gehen die weg wie warme Semmeln oder es sind einfach nur zu wenige bei den Händlern
Hab die Disk Version auch schon ins Auge gefasst, werde aber noch etwas warten. Hab gerade genug zu spielen