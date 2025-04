Ready or Not: Ego-Shooter erscheint im Sommer 2025

Autor:, in / Ready or Not

Ready or Not wurde während des Galaxies Showcase vorgestellt, erscheint diesen Sommer für Konsolen und kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden.

VOID Interactive gab heute im Rahmen des ersten Galaxies Showcase bekannt, dass der taktische Ego-Shooter Ready or Not noch in diesem Sommer für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie im Epic Games Store und Microsoft Store erscheinen wird.

Beim Galaxies Showcase wurde auch erstmals der brandneue Ankündigungs-Trailer vorgestellt:

Konsolenspieler betreten die Welt von Los Sueños. Der Anstieg der Kriminalität im Großraum Los Sueños belastet die Ressourcen des LSPD erheblich und droht die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu gefährden.

Um dieser Gefahr zu begegnen, setzt das LSPD SWAT-Teams für Hochrisikosituationen wie Bombendrohungen, verbarrikadierte Verdächtige und Geiselnahmen ein, um die Zahl der Opfer unter den Polizeibeamten so gering wie möglich zu halten.

Pünktlich zum Konsolenstart veröffentlicht VOID Interactive den kostenlosen DLC Stories from Los Sueños mit zwei neuen Einzelspieler- und Online-Koop-Missionen.

Zum Konsolenstart bietet Ready or Not:

20 Einzelspieler- bzw. Online-Koop-Missionen für bis zu 5 Spieler.

2 neue Missionen in Form des kostenlosen DLC-Updates Stories from Los Sueños.

PC-Spieler erhalten über ein kostenloses, am Tag des Konsolenstarts veröffentlichtes Update Zugang zu den neuen Missionen.

2 DLCs mit 6 zusätzlichen Leveln sowie dem UH-60-Hubschrauber zur Luftunterstützung im DLC „Dark Waters“.

Dutzende Optionen, um das SWAT-Team des Spielers anzupassen, einschließlich Schutzausrüstung, Waffen, Kleidung und mehr.

Immersives taktisches Gameplay, flexible Handlungsmöglichkeiten und authentische Ausrüstung, die von SWAT-Teams im Einsatz verwendet wird.

Als Bonus für die Vorbestellung auf Konsolen gibt es folgende Waffen:

M32A1-Granatwerfer

MK-V-Pistole

590M-Schrotflinte

Spieler, die das Spiel für PC besitzen, erhalten diese Gegenstände kostenlos

Ready or Not kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden und erscheint als physische und digitale Version für PlayStation 5 und Xbox Series X|S in den folgenden Editionen:

Standard Edition (49,99 Euro UVP)

Basisspiel

Day One Edition (49,99 Euro UVP)

Basisspiel

Vorbestellungsbonus (M32A1-Granatwerfer, MK-V-Pistole, 590M-Schrotflinte)

Deluxe Edition (69,99 Euro UVP)

Basisspiel

DLC Home Invasion

DLC Dark Waters

Noch nicht bekannt gegebener dritter DLC

Vorbestellungsbonus (M32A1-Granatwerfer, MK-V-Pistole, 590M-Schrotflinte)

* Die DLCs Home Invasion und Dark Waters sind separat zum empfohlenen Verkaufspreis Preis von jeweils 9,99 Euro erhältlich.

Ready or Not versetzt Spieler in die Rolle von SWAT-Teams in hochriskanten und realistischen Szenarien. Entschärfe Situationen wie Geiselnahmen, Bombendrohungen, verbarrikadierte Verdächtige und mehr. Ready or Not ist als ESRB M/PEGI18 eingestuft.