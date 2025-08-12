Ready or Not: Grafikunterschiede zwischen PS5 Pro und Xbox Series X|S

Ready or Not ist auf allen aktuellen Konsolen mit zwei Grafikmodi ausgestattet: Qualität und Leistung.

Im Leistungsmodus wird die Auflösung reduziert, ebenso wie der Detailgrad, die Umgebungsverdeckung (Ambient Occlusion) und die Schattenqualität, um stabile 60 Bilder pro Sekunde zu gewährleisten. Der Qualitätsmodus hingegen bietet eine höhere visuelle Darstellung bei geringerer Bildrate.

Die PlayStation 5 zeigt im direkten Vergleich die beste grafische Umsetzung. Die durchschnittliche Auflösung im Qualitätsmodus ist höher als auf der Xbox Series X. Zudem sind Schatten und Umgebungsverdeckung auf der PS5 deutlich besser. Die Xbox Series X erreicht im Qualitätsmodus lediglich das Niveau des Leistungsmodus der PS5. Auch der Detailgrad ist auf der Xbox niedriger als auf der PS5 im gleichen Modus.

Die PS5 Pro bietet gegenüber der Standard-PS5 keine nennenswerten Verbesserungen.

Es handelt sich im Wesentlichen um dieselbe Version mit leicht erhöhter Auflösung, ohne zusätzliche grafische Optimierungen. Auf der Xbox Series S sind die Einstellungen nahezu identisch mit denen der Series X, was darauf hindeutet, dass die weniger leistungsstarke Konsole als Hauptplattform für die Entwicklung genutzt wurde. Die Series X profitiert nicht von ihrer höheren Hardwareleistung, da keine spezifischen Anpassungen vorgenommen wurden. Die PS5 Pro könnte ebenfalls deutlich besser performen!