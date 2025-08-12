Ready or Not: Grafikunterschiede zwischen PS5 Pro und Xbox Series X|S

Ready or Not ist auf allen aktuellen Konsolen mit zwei Grafikmodi ausgestattet: Qualität und Leistung.
Im Leistungsmodus wird die Auflösung reduziert, ebenso wie der Detailgrad, die Umgebungsverdeckung (Ambient Occlusion) und die Schattenqualität, um stabile 60 Bilder pro Sekunde zu gewährleisten. Der Qualitätsmodus hingegen bietet eine höhere visuelle Darstellung bei geringerer Bildrate.
Die PlayStation 5 zeigt im direkten Vergleich die beste grafische Umsetzung. Die durchschnittliche Auflösung im Qualitätsmodus ist höher als auf der Xbox Series X. Zudem sind Schatten und Umgebungsverdeckung auf der PS5 deutlich besser. Die Xbox Series X erreicht im Qualitätsmodus lediglich das Niveau des Leistungsmodus der PS5. Auch der Detailgrad ist auf der Xbox niedriger als auf der PS5 im gleichen Modus.
Die PS5 Pro bietet gegenüber der Standard-PS5 keine nennenswerten Verbesserungen.
Es handelt sich im Wesentlichen um dieselbe Version mit leicht erhöhter Auflösung, ohne zusätzliche grafische Optimierungen. Auf der Xbox Series S sind die Einstellungen nahezu identisch mit denen der Series X, was darauf hindeutet, dass die weniger leistungsstarke Konsole als Hauptplattform für die Entwicklung genutzt wurde. Die Series X profitiert nicht von ihrer höheren Hardwareleistung, da keine spezifischen Anpassungen vorgenommen wurden. Die PS5 Pro könnte ebenfalls deutlich besser performen!
PS5 war eindeutig Lead-Platform
Ich würde behaupten das hat etwas mit der Installationsbasis der Konsole zu zun.
Natürlich. Die Konsole, die sich am meisten verkauft hat, wird halt bevorzugt
Wie eigentlich immer🤷🏻♂️
Sie haben sich tatsächlich keine große Mühe mit der Xbox Portierung gegeben. Ob ihnen die Ressourcen dafür gefehlt haben, bezweifle ich, Ready or Not hat sich auf dem PC sehr gut verkauft, sodass sie durchaus die Möglichkeiten dafür gehabt hätten. Vermutlich war es ihnen einfach nicht wichtig genug, aufgrund der kleineren Installationsbasis und des zusätzlichen Aufwands mit der Xbox Series S.
Von mir kriegen die kein Geld, ich frage mich wie weit das alles noch geht mit einigen Entwicklern, umgekehrt würde ich es auch nicht in Ordnung finden, wenn Playstation benachteiligt werden würde, aber naja, was will man heutzutage noch erwarten…
Da bin ich mit deiner Meinung komplett bei dir👍und ich werde das Spiel ebenfalls nicht kaufen weil ich sowas auch nicht unterstütze😏.Es kann nicht sein das ein Entwickler das gleiche Geld verlangt für ein Spiel und dabei die vorhandene Power der XSX nicht nutzt um dabei so einen minderwertigen Port bringt.Wenn die kein richtigen Bock auf die Xbox legen dann lege ich kein Wert auf dessen Spiel so einfach ist das🤷🏼♂️😉✌️.
Oh man, mal wieder schlecht die vorhandene Power der SX ausgenutzt. Schade!
Meine Disk kam gestern an. Werde die Woche mal reinschauen. Schade das die pro Variante keinen Vorteil bietet, war mir aber eigentlich klar