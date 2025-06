Ready or Not: Shooter-Termin im Juli enthüllt

Autor:, in / Ready or Not

Mission abgeschlossen: Ready or Not erscheint am 15. Juli für Konsolen!

VOID Interactive freut sich, heute bekannt zu geben, dass die letzten Phasen der Konsolenentwicklung von Ready or Not abgeschlossen sind und das Spiel am 15. Juli erscheinen wird.

Da der mit Spannung erwartete Start im Sommer näher rückt, sind die Vorbestellungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ab sofort möglich.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für alle, die an der Entwicklung von Ready or Not beteiligt waren – von der ersten Entwicklungsphase über die Early-Access-Phase bis hin zur PC-Version 1.0 und nun zu den Konsolen. Unsere fantastische Community hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, dieses nächste Kapitel für Ready or Not zu gestalten. Ohne ihr wertvolles Feedback in allen Phasen der Entwicklung wären wir nicht hier. Wir können es kaum erwarten, unsere neuen Konsolenspieler diesen Sommer in Los Suenos willkommen zu heißen und ihre Begeisterung zu teilen.“ sagt Chris Stone, Studio General Manager – VOID Interactive.

Der Veröffentlichungstermin für Ready or Not wurde während des IGN Live-Showcase bekannt gegeben, zusammen mit einem brandneuen Trailer, der erste Spielszenen von Ready or Not auf Konsole zeigt.

Während VOID Interactive Ready or Not für die Veröffentlichung auf Konsolen vorbereitet, können Spieler das Spiel über den PlayStation Store und den Xbox Store vorbestellen und auf ihre Wunschliste setzen.

Zum Start auf den Konsolen wird Ready or Not Folgendes bieten:

18 Einzelspieler- bzw. Online-Koop-Missionen für bis zu 5 Spieler.

2 neue Missionen in Form des kostenlosen DLC-Updates Stories from Los Sueños. PC-Spieler erhalten über ein kostenloses, am Tag des Konsolenstarts veröffentlichtes Update Zugang zu den neuen Missionen.

2 DLCs mit 6 zusätzlichen Leveln sowie dem UH-60-Hubschrauber zur Luftunterstützung im DLC Dark Waters.

Dutzende Optionen, um das SWAT-Team des Spielers anzupassen, einschließlich Schutzausrüstung, Waffen, Kleidung und mehr.

Immersives taktisches Gameplay, flexible Handlungsmöglichkeiten und authentische Ausrüstung, die von SWAT-Teams im Einsatz verwendet wird.

Als Bonus für die Vorbestellung auf Konsolen gibt es folgende Waffen:

M32A1-Granatwerfer

MK-V-Pistole

590M-Schrotflinte Spieler, die das Spiel für PC besitzen, erhalten diese Gegenstände kostenlos



Ready or Not wird physisch und digital für PlayStation 5 und Xbox Series X|S in den folgenden Editionen erscheinen:

Standard Edition (49,99 Euro UVP)

Basisspiel

Day One Edition (49,99 Euro UVP)

Deluxe Edition (69,99 Euro UVP)

Basisspiel

DLC Home Invasion

DLC Dark Waters

Noch nicht bekannt gegebener dritter DLC

Offizieller Ready or Not Soundtrack

Vorbestellerbonus (M32A1-Granatwerfer, MK-V-Pistole, 590M-Schrotflinte)

* Dark Waters und Home Invasion sind separat zum empfohlenen Verkaufspreis Preis von jeweils 9,99 Euro erhältlich.