Ready or Not: SWAT-Team ab heute auf Konsolen im Einsatz

Autor:, in / Ready or Not

Der Taktik-Shooter Ready or Not ist ab heute auch für Konsolen und PC erhältlich.

Von den Machern des No JUDGEment Body Pillow präsentiert VOID Interactive einen brandneuen Launch-Trailer, in dem die neuesten Rekruten der LSPD begrüßt werden, während Ready or Not heute weltweit auf Konsolen erscheint.

Ready or Not ist jetzt erhältlich und fordert die Spieler dazu auf, als Elite-SWAT-Kommandant Ordnung in eine Stadt zu bringen, die von Chaos und Korruption überschwemmt ist.

Die Spieler führen ein Team hochqualifizierter SWAT-Beamter durch unvorhersehbare, risikoreiche Missionen gegen skrupellose Kriminelle, um zu verhindern, dass die Stadt in Chaos versinkt.

Rüstet euch sich mit realistischen Waffen und Ausrüstung aus, um Missionen zu bewältigen, die von aktuellen Ereignissen gegen die skrupellosen Kriminellen von Los Sueňos inspiriert sind.

Ready or Not ist vollständig plattformübergreifend für Crossplay verfügbar.

Ready or Not Digital Edition ist jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series S erhältlich, die kürzlich angekündigte Physical Edition ist ab dem 8. August erhältlich.