Ready or Not: Team17 steigt wegen Schulschießerei als Publisher aus

VOID Interactive hat den Publisher für sein SWAT-Spiel Ready or Not verloren, nachdem in Kommentaren angedeutet wurde, dass es eine Schießerei in einer Schule beinhalten würde.

Das Spiel wurde am 17. Dezember im Early Access veröffentlicht, aber in einer Erklärung ein paar Tage später auf Twitter teilte VOID Interactive mit, dass man sich von Publisher Team17 getrennt habe.

VOID Interactive and Team17 have mutually agreed that Team17 will no longer publish Ready or Not. We are confident that this is the right path for the future of Ready or Not, and we thank Team17 for their partnership and wish them great success with their spectrum of games!

— VOID Interactive (@VOIDInteractive) December 20, 2021