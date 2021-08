Real Heroes: Firefighter HD: Als Feuerwehrmann zu heldenhaftem Ruhm

Ziggurat Interactive kündigt Real Heroes: Firefighter HD für Xbox Konsolen in diesem Herbst an. Zum ersten Mal mit einer 4K-Auflösung, fordert das Spiel die Spieler heraus, sich explosiven Hintergründen zu stellen, turmhohe Infernos zu löschen und Zivilisten zu retten – als Feuerwehranfänger im Los Angeles Fire Department.

Real Heroes: Firefighter HD ist ein First-Person-Feuerwehr- und Rettungs-Actionspiel, in dem der Spieler in die heldenhafte Rolle eines echten Feuerwehrmanns schlüpft. Als frischgebackener Kadett, der auf einer Feuerwache in Los Angeles anfängt, muss der Held des Spiels das Handwerkszeug erlernen, Großbrände bekämpfen und Bürger aus tödlichen Infernos retten. Es ist an der Zeit, eine frische Einsatzhose anzuziehen, sich eine Halligan zu schnappen und auf die Straße zu gehen, um den tödlichsten Feind des Menschen zu bekämpfen – das Feuer!

Features:

Realistische Feuertechnologie schafft einen unglaublichen Gegner, der sich „lebendig“ und gefährlich anfühlt

4K-Auflösung – eine Premiere für das Spiel

Ein Karrieremodus mit mehr als neun Levels und Schauplätzen

Realitätsnahe Feuerbekämpfungswerkzeuge, darunter Schläuche, Äxte, hydraulische Rettungsgeräte, Halligans und mehr

Eine hochkarätige Hollywood-Stimmenbesetzung, darunter James Marsters (Buffy: The Vampire Slayer), Jack McGee (Rescue Me), Michael Jace (The Shield), Jamie Kennedy (Ghost Whisperer) und Jenette Goldstein (Aliens)

Real Heroes Firefighters HD Xbox Announcement Trailer: