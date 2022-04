Real Heroes: Firefighter HD: Feuerwache in Los Angeles eröffnet

Es ist an der Zeit, sich eine frische Einsatzhose anzuziehen, einen Halligan zu schnappen und in den Leiterwagen zu springen, um an die Front zu eilen! Macht euch bereit, der Held zu sein, denn Ziggurat Interactive, ein Multiplattform-Publisher für Retro- und moderne Spiele, hat Real Heroes: Firefighter HD für Xbox

Es ist an der Zeit, sich eine frische Einsatzhose anzuziehen, einen Halligan zu schnappen und in den Leiterwagen zu springen, um an die Front zu eilen! Macht euch bereit, der Held zu sein, denn Ziggurat Interactive, ein Multiplattform-Publisher für Retro- und moderne Spiele, hat Real Heroes: Firefighter HD für Xbox One veröffentlicht.

Die Spieler und ihr virtuelles Team von furchtlosen Feuerwehrleuten müssen sich für den Kampf gegen einen der gefährlichsten Feinde rüsten: Feuer! Kämpft aus der Ego-Perspektive gegen gewaltige Infernos, während ihr Zivilisten rettet und die Ursache jedes Feuers untersucht.

Real Heroes: Firefighter HD ist ein First-Person-Feuerwehr- und Rettungs-Actionspiel, in dem der Spieler die heldenhafte Rolle eines echten Feuerwehrmanns übernimmt. Als frisch gebackener Kadett, der auf einer Feuerwache in Los Angeles anfängt, muss der Held des Spiels das Handwerkszeug lernen, Großbrände bekämpfen und Bürger aus tödlichen Infernos retten.

„Real Heroes: Firefighter hat eine leidenschaftliche und engagierte Fangemeinde auf so vielen Kanälen“, sagte Michael Devine, SVP of Business Development von Ziggurat Interactive. „Wir freuen uns, das Spiel in unsere Xbox-Spielefamilie aufzunehmen und sind bestrebt, dieses unterhaltsame und einzigartige Spielerlebnis weiter zu verbessern und auszubauen.“

Merkmale von Real Heroes: Firefighter HD:

Realistische Feuertechnologie schafft einen unglaublichen Gegner, der sich „lebendig“ und gefährlich anfühlt

Bis zu 4k Auflösung – eine Premiere für das Spiel!

Ein Karrieremodus mit mehr als neun Levels und Schauplätzen

Realistische Feuerbekämpfungswerkzeuge, darunter Schläuche, Äxte, Motorsägen, Halligans und mehr

Eine hochkarätige Hollywood-Stimmenbesetzung, darunter James Marsters (Buffy: The Vampire Slayer), Jack McGee (Rescue Me), Michael Jace (The Shield), Jamie Kennedy (Ghost Whisperer) und Jenette Goldstein (Aliens)

Hier gibt es den Trailer zum Spiel zu sehen: