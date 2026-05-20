Realm of Ink: BlazBlue Entropy Effect Crossover kurz vor Release enthüllt

Kurz vor dem Release präsentiert Realm of Ink einen spielbaren Crossover-Boss aus BlazBlue Entropy Effect.

Für Realm of Ink wurde kurz vor dem Full Release ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einen besonderen Crossover-Inhalt zeigt.

Im Mittelpunkt steht eine Zusammenarbeit mit BlazBlue Entropy Effect. Dabei wird die Figur Oread als spielbarer Boss im Spiel integriert und erhält eigene Mechaniken sowie neue Build-Optionen.

Oread tritt als Stage-4-Boss auf und bringt ein komplett neues Kampferlebnis in den Titel. Zusätzlich erhalten Spieler exklusive Inhalte wie Ink-Gems, spezielle Ink-Pet-Skins und neue Perks, die zusätzliche Spielstile ermöglichen.

Leap Studio setzt damit kurz vor dem Launch von Realm of Ink auf ein starkes Crossover-Highlight, um das Kampfsystem und die Build-Vielfalt des Roguelites weiter auszubauen.

Der Titel erscheint am 26. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie PC über Steam und den Epic Games Store.