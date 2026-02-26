Realm of Ink: Erscheint zeitgleich auf PC und Konsolen

Publisher 4Divinity, ein Publishing Label von GCL Global Holdings, und Entwickler Leap Studio haben bestätigt, dass Realm of Ink am 26.05.2026 für PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch erscheint. Die Konsolenfassungen werden zeitgleich mit dem Version 1.0 Start auf dem PC veröffentlicht.

Das Action Roguelite verbindet eine von chinesischer Tuschemalerei inspirierte Optik mit einer modernen 2.5D Präsentation und einem präzisen Kampfsystem. Im Mittelpunkt steht Red, eine entschlossene Schwertkämpferin, die in einer aus Tinte erschaffenen Welt gefangen ist.

Auf der Jagd nach dem Fox Demon stößt sie auf eine erschütternde Wahrheit, denn ihr Leben ist Teil einer vorgezeichneten Geschichte. Um sich zu befreien, muss sie Illusionen durchbrechen, ihrem Schicksal trotzen und ihre eigene Erzählung neu schreiben.

Der Titel befindet sich derzeit im Early Access auf Steam und weist dort sehr positive Nutzerbewertungen auf. In den vergangenen Monaten wurde das Spiel kontinuierlich erweitert. Updates, Balance-Anpassungen, saisonale Ereignisse und Verbesserungen auf Basis von Community Rückmeldungen haben das Kampfsystem und die Progression weiter verfeinert. Sämtliche Optimierungen fließen in die Konsolenversionen sowie in die PC-Version 1.0 ein.

Eine Wunschlisten-Funktion ist bereits für Xbox Series und PC über Steam verfügbar, Versionen für PlayStation 5 und Nintendo Switch sollen in Kürze folgen. Zudem steht eine kostenlose Demo im Steam Store und im Xbox Store bereit, die einen ersten Einblick in Stil und Spieltiefe ermöglicht.

Begleitend zur Terminankündigung wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt bislang unveröffentlichtes Gameplay-Material sowie neue Zwischensequenzen aus der tintenbemalten Welt von Realm of Ink und gewährt einen vertieften Eindruck vom Kampffluss, den Umgebungen und der fortschreitenden Handlung.