Realm of Ink: Mit Xbox Play Anywhere und stilvollem Roguelite-Launch

Realm of Ink startet als Ink-Style Roguelite mit Xbox Play Anywhere auf Xbox und PC.

Mit Realm of Ink ist ein neues Action-Roguelite erschienen, das durch seinen markanten Tintenstil und flexible Kampfsysteme auffällt. Der Launch wird zusätzlich durch Xbox Play Anywhere unterstützt, wodurch Spieler nahtlos zwischen Xbox und PC wechseln können.

Im Mittelpunkt steht die Schwertkämpferin Red, die zunächst als Hauptfigur gespielt wird. Im Verlauf der Geschichte wird sie mit einer Welt konfrontiert, die scheinbar von einem vorbestimmten Schicksal gesteuert wird. Gemeinsam mit weiteren freischaltbaren Charakteren versucht sie, die Wahrheit hinter dieser Buchwelt zu entschlüsseln und sich aus den festgelegten Zyklen zu befreien.

Das Gameplay setzt auf klassische Roguelite-Strukturen mit starken Build-Variationen. Spieler kombinieren sogenannte Ink Gems, die sich gegenseitig verstärken und unterschiedliche Kampfstile ermöglichen. Ergänzt wird das System durch hunderte magische Gegenstände, die zusätzliche Effekte und neue Strategien im Kampf freischalten.

Auch außerhalb der Kämpfe bietet das Spiel Fortschrittssysteme, die langfristige Entwicklung und neue Fähigkeiten ermöglichen. Dadurch entstehen unterschiedliche Spielansätze, die sich im Laufe der Runs weiterentwickeln lassen.

Die Spielwelt selbst ist in mehrere thematisch unterschiedliche Abschnitte unterteilt – von mystischen Wäldern bis hin zu eisigen und antiken Regionen. Jede Zone bringt neue Gegner, Bosse und Geheimnisse mit sich.

Veröffentlicht wird Realm of Ink von 4Divinity, entwickelt von Leap Studio. Der Titel ist seit dem 26. Mai 2026 erhältlich und unterstützt Xbox Play Anywhere auf Xbox Series X|S und PC.