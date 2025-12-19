Realm of Ink: Spiel unterstützt ebenfalls Xbox Play Anywhere

Der Publisher 4Divinity und der Entwickler Leap Studio haben heute bestätigt, dass das mit Spannung erwartete Action-Roguelite-Spiel „Realm of Ink“ im Frühjahr 2026 auf Xbox Play Anywhere erscheinen wird, zeitgleich mit der Veröffentlichung der PC-Version 1.0.

Anlässlich dieser Ankündigung ist Realm of Ink nun im Xbox Indie Selects Demo Fest vertreten, wo Spieler einen kostenlosen ersten Einblick in die rasante Action des Spiels erhalten. Das Event läuft bis Ende Dezember 2025 und präsentiert herausragende Indie-Titel mit exklusiven spielbaren Demos, die nur auf Xbox verfügbar sind.