Realpolitiks II: Über 200 Länder zur Wahl

Realpolitiks II ist jetzt auf Xbox Series X|S verfügbar und bietet moderne Grand-Strategy mit voller Kontrolle über Wirtschaft, Diplomatie und Krieg.

Fans von Strategie- und Geopolitik-Spielen können sich freuen: Realpolitiks II ist nun auf Xbox Series X|S verfügbar.

Das Spiel des polnischen Studios Jujubee S.A., veröffentlicht auf Konsolen von Ultimate Games S.A., erlaubt Spielern, eines von über 200 Ländern zu führen und die Welt nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Als Real-Time-Strategy-Titel im Genre der Grand Strategy bietet Realpolitiks II drei unterschiedliche Kampagnen, in denen wirtschaftliche Entscheidungen, Diplomatie, technologische Entwicklung und Kriegführung zentral sind. Spieler können über Steuerpolitik, Infrastrukturprojekte, Handelspolitik und militärische Strategien frei bestimmen.

Besonders bemerkenswert ist der hohe Grad an Zugänglichkeit, der auch Neulingen den Einstieg erleichtert.

Die umfangreiche Wirtschaftsverwaltung erlaubt Investitionen in Innovationen und Technologie, während die politische Kontrolle alle Facetten des Landes abdeckt. Von außenpolitischen Entscheidungen bis hin zur innerstaatlichen Verwaltung können Spieler jeden Aspekt ihres Staates steuern.

Die Xbox-Version bringt das komplexe Strategiespiel erstmals auf Konsolen und eröffnet damit auch einer breiteren Spielerschaft die Möglichkeit, in die moderne Welt der Geopolitik einzutauchen.