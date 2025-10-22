REANIMAL: 1 Million Wishlist-Einträge auf Steam

Als Dankeschön für über 1.000.000 bestätigte Wishlist-Einträge für REANIMAL haben THQ Nordic und Tarsier Studios bekannt gegeben, dass die Demo auf Steam auf unbestimmte Zeit verlängert wird.

Darüber hinaus kündigt Tarsier Studios an, in Kürze ein Patch-Update für die Demo zu veröffentlichen, um erstes Community-Feedback umzusetzen.

„Wir sind unglaublich dankbar für die bisherige Resonanz der Spieler auf REANIMAL“, sagt Oliver Merlöv, CEO von Tarsier Studios. „Dieses hohe Maß an Engagement und Feedback wird zweifellos zu einem noch besseren REANIMAL-Erlebnis führen, beginnend mit dem kommenden Demo-Patch. Bitte teilt weiterhin eure gruseligsten Momente mit uns!“

In dieser exklusiven Koop-Demo erleben Spieler den Beginn der Geschichte: Die Waisen-Geschwister „The Boy“ und „The Girl“ kämpfen ums Überleben unter den schlimmsten Umständen und begeben sich auf die verzweifelte Suche nach ihren verschwundenen Freunden.

Erkundet unheimliche Orte wie die Mühle und den Rangierbahnhof und entdeckt die ersten Fragmente des düsteren Geheimnisses, das diese verstörende Welt zusammenhält.

Doch im Nebel lauert die Gefahr: Während eurer Suche nach Hood begegnet ihr dem grotesken Entführer, der nur als „Sniffer“ bekannt ist. Von den Machern der Little Nightmares™ I & II bietet die Demo einen Vorgeschmack auf die unvorstellbaren Schrecken, die noch bevorstehen.

REANIMAL wird von Tarsier Studios entwickelt und von THQ Nordic veröffentlicht. Der Titel erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Game Pass und Xbox Series X|S und ist derzeit für Q1 2026 geplant.