REANIMAL: Alles Wichtige zum Koop‑Horror vor dem Release in 60 Sekunden

Mit einem kompakten Format fasst REANIMAL alle zentralen Informationen in einem kurzen Überblick zusammen. Das Horrorabenteuer erscheint am Freitag, dem 13. Februar, und begleitet den bevorstehenden Release mit einem schnellen Einstiegsvideo, das die wichtigsten Inhalte in nur einer Minute zusammenfasst.

Der Titel setzt auf eine Mischung aus Spannung, Rätseln und kooperativen Mechaniken, die sowohl im lokalen Zusammenspiel als auch online funktionieren.

Parallel dazu steht eine kostenlose Demo bereit, die auf Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar ist. Sie zeigt die grundlegenden Abläufe des Spiels und gibt einen ersten Eindruck davon, wie sich die Kombination aus Horror und Teamarbeit anfühlt. Spieler können das Abenteuer allein oder gemeinsam erleben und die Struktur der Kampagne bereits vorab testen.

Ein weiteres Detail sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit. Tarsier Studios führt einen Friends Pass ein, der gemeinsame Sessions ermöglicht, ohne dass jeder Teilnehmer das Spiel besitzen muss. Dieses Feature erweitert die Möglichkeiten für kooperative Runden und erleichtert den Einstieg in das vollständige Erlebnis.

Mit dem 60-Sekunden-Überblick, der Demo und dem Friends Pass liefert REANIMAL einen klaren Vorgeschmack auf das, was Spieler Mitte Februar erwartet.