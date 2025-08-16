REANIMAL: Die ersten 13 Minuten des Mystery-Horrorspiels

Erlebt den düsteren Auftakt von REANIMAL: Koop-Abenteuer mit albtraumhafter Insel und packender Story!

Mit REANIMAL – The First 13 Minutes of the Mystery Horror Adventure – haben die Entwickler von Little Nightmares I & II via IGN einen exklusiven Einblick in ihr neues Koop-Horrorspiel veröffentlicht.

Die ersten 13 Minuten zeigen den atmosphärischen Beginn der Geschichte, in der ihr als Geschwisterpaar eine albtraumhafte Insel erkundet, um eure vermissten Freunde zu retten.

Die Reise beginnt per Boot und führt euch zu Fuß durch verlassene Küstenabschnitte, düstere Wälder und verfallene Gebäude. Dabei müsst ihr Rätsel lösen, euch vor tödlichen Gefahren schützen und die dunklen Geheimnisse der Insel aufdecken.