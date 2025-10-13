REANIMAL: Die ersten 5 Minuten mit Entwickler-Kommentar

Schaut euch fünf Minuten aus dem kommenden Koop-Horrorspiel REANIMAL an.

Nach den ersten beiden Teilen der Little Nightmares-Reihe begibt sich Tarsier Studios auf eine neue, finstere Reise und schickt in REANIMAL Bruder und Schwester in ein Koop-Horror-Adventure.

Aktuelle Eindrücke aus dem Spiel gibt es in einem neuen, von den Entwicklern kommentierten Gameplay-Video, das die ersten 5 Minuten aus REANIMAL zeigt.

Auf dem PC kann ab heute eine Demo im Rahmen des Steam Next Fest gespielt werden.