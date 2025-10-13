REANIMAL: Die ersten 5 Minuten mit Entwickler-Kommentar

Nach den ersten beiden Teilen der Little Nightmares-Reihe begibt sich Tarsier Studios auf eine neue, finstere Reise und schickt in REANIMAL Bruder und Schwester in ein Koop-Horror-Adventure.
Aktuelle Eindrücke aus dem Spiel gibt es in einem neuen, von den Entwicklern kommentierten Gameplay-Video, das die ersten 5 Minuten aus REANIMAL zeigt.
Auf dem PC kann ab heute eine Demo im Rahmen des Steam Next Fest gespielt werden.
Eine sehr düstere Stimmung, sieht interessant aus.
Muss ich mir merken, gut dass es eine Demo gibt.
Hoffentlich kommt die Demo auch auf die Xbox.