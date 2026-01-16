REANIMAL: Koop‑Horror bekommt Friend’s Pass

3 Autor: , in News / REANIMAL
Übersicht
Image: THQ Nordic

Tarsier Studios liefert Fan‑Wunsch: REANIMAL erhält einen Friend’s Pass für gemeinsame Spielsessions.

Das Koop‑Horror‑Adventure REANIMAL von Tarsier Studios sorgt mit einer frischen Ankündigung für Begeisterung. Das Studio bestätigte offiziell, dass das Spiel einen Friend’s Pass erhalten wird.

Damit können Spieler ihre Freunde kostenlos ins Spiel holen, ohne dass jeder eine eigene Kopie besitzen muss – ein Feature, das gerade bei Koop‑Titeln oft den entscheidenden Unterschied macht.

Weitere Details stehen noch aus, doch Tarsier Studios kündigte an, dass in den kommenden Wochen zusätzliche Informationen folgen. Für Fans bedeutet das: REANIMAL wird nicht nur gruseliger, sondern auch deutlich zugänglicher für gemeinsame Sessions.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu REANIMAL

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort