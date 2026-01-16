REANIMAL: Koop‑Horror bekommt Friend’s Pass

Das Koop‑Horror‑Adventure REANIMAL von Tarsier Studios sorgt mit einer frischen Ankündigung für Begeisterung. Das Studio bestätigte offiziell, dass das Spiel einen Friend’s Pass erhalten wird.

Damit können Spieler ihre Freunde kostenlos ins Spiel holen, ohne dass jeder eine eigene Kopie besitzen muss – ein Feature, das gerade bei Koop‑Titeln oft den entscheidenden Unterschied macht.

Weitere Details stehen noch aus, doch Tarsier Studios kündigte an, dass in den kommenden Wochen zusätzliche Informationen folgen. Für Fans bedeutet das: REANIMAL wird nicht nur gruseliger, sondern auch deutlich zugänglicher für gemeinsame Sessions.