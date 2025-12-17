REANIMAL: Koop-Horror-Adventure von Tarsier Studios erreicht Goldstatus

Image: THQ Nordic

REANIMAL erreicht Goldstatus – heiß erwartetes Koop-Horror-Adventure von Tarsier Studios erscheint am 13. Februar 2026.

Das Koop-Horror-Adventure REANIMAL von Tarsier Studios, den Machern von Little Nightmares I & II, hat offiziell den Goldstatus erreicht!

REANIMAL bietet ein beklemmendes Koop-Horror-Erlebnis, das die Grenzen atmosphärischen Gameplays neu definiert. Im Mittelpunkt steht ein Geschwisterpaar, Bruder und Schwester, das sich durch eine albtraumhafte, verdrehte Welt kämpft, um ihre verschwundenen Freunde zu retten und einer höllischen Insel zu entkommen.

Das Spiel vereint intensive Stealth-Gameplay-Elemente, umgebungsbasierte Rätsel und grandioses Platforming zu einer unvergesslichen Reise durch unvorstellbare Schrecken.

THQ Nordic bestätigt, dass die Entwicklung des Spiels abgeschlossen ist und der plattformübergreifende Release für Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S am Freitag, den 13. Februar 2026, planmäßig erfolgen wird.

Wer nicht so lange warten möchte, der kann die REANIMAL Demo auf der Xbox spielen.

In dieser Koop-Demo starten die Spieler ganz am Anfang der Geschichte – inklusive der Wiedervereinigung der verwaisten Geschwister, die versuchen, unter extremsten Bedingungen zu überleben. Der Junge und das Mädchen, unsere Protagonisten, beginnen gemeinsam ihre verzweifelte Suche nach ihren vermissten Freunden.

Erkundet unheimliche Schauplätze wie die Mühle und den Rangierbahnhof und entdeckt die ersten Fragmente des dunklen Mysteriums, das diese verstörende Welt zusammenhält.

  1. Jabinger 63290 XP Romper Stomper | 17.12.2025 - 09:53 Uhr

    Leider ein Koop Game, daher für mich als Solospieler leider uninteressant. Ich werde aber trotzdem die Demo spielen.

  2. Lostforlive 7470 XP Beginner Level 3 | 17.12.2025 - 09:55 Uhr

    Das Spiel sieht gut aus, ich hoffe aber es spielt sich besser als Little Nightmares das war schon ganz gut aber auch manchmal nervig.

  3. FaMe 157325 XP God-at-Arms Gold | 17.12.2025 - 09:56 Uhr

    Hmm! Vielleicht kann ich meinen Split Fiction Koop Partner dafür begeistern.

