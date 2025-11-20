REANIMAL: Release-Termin steht fest, Demo veröffentlicht – UPDATE

Reanimal erscheint 2026 auf Xbox Series X|S, PC und weitere Plattformen – Demo ab heute spielbar!

Reanimal wird am 13. Februar 2026 für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox auf PC veröffentlicht und erscheint als Xbox Play Anywhere-Titel, sodass ihr das Spiel plattformübergreifend nutzen könnt.

Das düstere Horrorprojekt, das bereits durch seinen einzigartigen Stil und seine atmosphärische Inszenierung Aufmerksamkeit erregt hat, richtet sich an Spieler, die intensive Spannung und psychologischen Grusel suchen.

Schon jetzt könnt ihr die Demo ausprobieren und einen frühen Eindruck davon gewinnen, wie das bedrückende Setting, die rätselhaften Kreaturen und das fokussierte Gameplay zusammenspielen. Zumindest wurde es so angekündigt, aber noch ist die REANIMAL Demo nicht im Xbox Store zu finden.

UPDATE: Die Demo ist ab sofort hier für Xbox verfügbar.

Reanimal erweitert die Auswahl an Horror-Erlebnissen im Xbox Ökosystem und gibt euch einen Vorgeschmack auf das, was im finalen Release Anfang 2026 wartet.