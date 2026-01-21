REANIMAL: Tarsier Studios kündigt drei DLCs an

Warum Tarsier Studios schon vor dem Launch von REANIMAL über die Zukunft spricht und wie das Studio mit drei geplanten DLCs den Action‑Plattformer langfristig erweitern will.

Wenige Wochen vor dem Release von REANIMAL hat Tarsier Studios über die Zukunft des neuen Projekts gesprochen. In einer kurzen Fragerunde bestätigte das Team, dass nach dem Launch gleich drei Content‑DLCs geplant sind.

Zum aktuellen Zeitpunkt bleibt offen, welche Inhalte die Erweiterungen genau liefern werden. Die Entwickler betonen lediglich, dass REANIMAL nach dem Release kontinuierlich ausgebaut werden soll. Damit zeichnet sich ab, dass der ungewöhnliche Mix aus Action‑Elementen und charakterzentriertem Gameplay nicht nur als einmaliges Abenteuer gedacht ist, sondern über längere Zeit zusätzlichen Content erhält.

Mit der Aussicht auf mehrere DLCs setzt Tarsier Studios früh ein Signal, wie der Support für REANIMAL aussehen wird. Konkrete Informationen stehen noch aus, sollen aber zeitnah veröffentlicht werden.

REANIMAL ist ab dem 13. Februar 2026 für Xbox Series X|S erhältlich.