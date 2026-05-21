REANIMAL: Überraschungserfolg knackt Millionenmarke und erhält erste DLC-Pläne

Ein neuer Meilenstein wurde erreicht: REANIMAL hat seit dem Launch die Marke von über 1 Million verkauften Exemplaren überschritten und entwickelt sich damit zu einem frühen kommerziellen Erfolg für eine neue IP im Markt.
Das Projekt stammt von Tarsier Studios und konnte sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern positive Bewertungen erzielen. Besonders hervorgehoben wird dabei die starke Atmosphäre sowie die klare künstlerische Identität des Titels.
REANIMAL etabliert sich damit früh als erfolgreicher neuer Markteintrag im Portfolio des Studios und zeigt, dass auch neue Marken im aktuellen Marktumfeld schnell relevante Verkaufszahlen erreichen können.
Parallel zum Verkaufserfolg wurde bereits der erste von insgesamt drei geplanten DLC-Kapiteln angekündigt. Dieses erscheint im Zeitraum von Q2 des Geschäftsjahres 2026/27, also zwischen dem 1. Juli und dem 30. September, und erweitert die Spielwelt unter dem Titel „The Expanded World“.
Die geplante Erweiterung deutet darauf hin, dass der Titel langfristig als wachsende IP aufgebaut wird, die über den reinen Launch-Inhalt hinaus zusätzliche Story- und Gameplay-Erweiterungen erhält.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab die Deluxe auf disk für 25,- Euro abgegriffen.
und wieder ein Titel der zeigt: Qualität verkauft sich.
Noch nicht gezockt, aber Little Nightmares soll doch ähnlich sein, deshalb finde ich es etwas komisch von einer neuen IP zu reden 🤔.
Little Nightmares hatten die davor entwickelt, haben einfach gesagt aber die Lizenz verloren und mussten daher was neues machen.
Das neueste Little Nightmares kommt ja von einem anderen Entwickler.
Es heißt ja anders.
Wenn EA ein Spiel namens „wie eine gesengte Sau mit Sportwagen herumrasen“ veröffentlichen würde, dann wäre es auch eine neue IP, weil es nicht Need 4 Speed heißt
Im enddefekt wäre das so.
Wäre trotzdem dasselbe, aber egal 🙈.
Achtung: Kaufwarnung für Little Nightmares 3. Habs mit einem kumpel versucht. Abbruch
So schlecht ?
Dann werde ich den Teil wohl auslassen.
Das wollte ich auch noch spielen.
Hab’s mir noch nicht angeguckt. Wurde ehrlich gesagt von der Collectors Edition (diesem Schwein) weggeekelt… Wenns so gut sein soll, schau ich vielleicht doch irgendwann mal nach.
25,- für die complete edition mit 3 DCL die noch kommen., beim händler des vertrauens.